El juez granadino Antonio Iglesias invita a Cataluña a la "fraternidad"

El magistrado granadino Antonio Iglesias Martín fue el encargado de impartir la conferencia institucional del Día de Andalucía en Cataluña, momento que aprovechó para poner de relieve el valor de Granada y sus vínculos con Barcelona, además de lanzar una invitación "a la fraternidad y al compañerismo" en esta época de reivindicaciones independentistas.

El titular del Juzgado de lo Contencioso-administrativo 4 de la capital granadina aseguró a todos los reunidos en el Saló de Cent de la ciudad condal que entendía "hoy más que nunca" que los andaluces de Cataluña y catalanes de Andalucía tengan "el corazón partío". Es más, les dijo: "Envidio y respeto vuestra emoción". Pero hizo un largo llamamiento a las raíces mediterráneas comunes de Granada y Barcelona, dos ciudades "hermanas del norte y del sur" que "hoy, una vez más, se abrazan. Hijas de una historia paralela y de un padre llamado Mediterráneo".

Iglesias, que recordó la belleza más que conocida del paisaje granadino, en el amplio sentido del término, puso especial énfasis en defender ante el público catalán (de raíces andaluzas) la idiosincrasia del granadino, no siempre bien valorada, a su juicio. En la "tierra del pero, de la crítica mordaz y gratuita", el granadino ha sido considerado "presuntamente descortés", a juicio de este magistrado. Pero Iglesias quiso hacer un alegato en favor de las gentes de esta tierra y subrayó la "atenuante" o casi "eximente" que debería tenérseles en cuenta. Y no es otra que el peso de la historia y la belleza de esta ciudad. "¿Cómo sobreponerse a Granada?", "¿cómo no mostrar una actitud egregia ante su historia milenaria?", ¿cómo abstraerse de una ciudad que te supera metro a metro si no es siéndole indiferente de algún modo?". La hermosura de esta tierra es la que, según el juez, aboca a sus gentes al dramatismo y a la pasión. Y como ejemplos destacados de ello recordó Iglesias la historia de Mariana Pineda o la del universal Federico García Lorca, con el que se cometió "el crimen", un episodio que pesa como una losa y es "una vergüenza eterna" en la historia de este lugar. "Aquel crimen inmundo injustificable tuvo que ser en Granada", destacó Iglesias el pasado 23 en Barcelona, porque, como en un cuadro de Goya, "también la diosa Granada fagocitó a su hijo más ilustre".

El magistrado alabó la modernidad y los profundos valores democráticos de la otra ciudad "hermana", Barcelona. Recordó su Carta Municipal, cuyo preámbulo es una "verdadera joya" que apuesta por una ciudad "abierta, moderna, con espíritu autonomista y con clara vocación europea".