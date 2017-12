Los granadinos se ajustan el cinturón y limitan el gasto navideño a 387 euros

Los efectos de la presunta recuperación económica no llegan a percibirse en los comercios granadinos. Un rápido paseo por el centro de Granada así lo demuestra. Ayer, primer domingo de apertura con motivo de la incipiente Navidad, las calles permanecieron vacías durante horas. No fue una gran jornada de compras a pesar de que tan sólo faltan cinco días para la llegada de Papá Noel. Donde sí hubo una gran afluencia de público fue, como viene siendo habitual, en las grandes superficies comerciales y más especialmente en el Centro Comercial Nevada. Cientos de personas se acercaron para pasar el día en este espacio. No obstante, el gasto medio por granadino sigue a la baja. Así lo demuestra el último informe de la Unión de Consumidores de Andalucía (UCA-UCE).

Según este informe, la provincia es la penúltima en intención de gasto medio en la comunidad autónoma con una previsión de 387 euros. Tan solo doce euros más con respecto al año pasado y de nuevo muy lejos de otras provincias andaluzas como Sevilla (479 euros) o Córdoba (478). El informe se ha elaborado sobre la base de una encuesta-sondeo efectuada a través de diversos medios (telefonía, internet y redes sociales) contando con la opinión de consumidores de todas las provincias andaluzas.

A nivel global se ha producido un ligero descenso que UCA-UCE achaca al adelanto de las compras navideñas ante el creciente éxito de campañas comerciales como el Black Friday o el Ciber Monday celebrado a finales de noviembre o al aumento de las compras por internet para captar grandes ofertas. Además, también incide un aumento del gasto en otras partidas como ocio en Granada en torno a 77 euros motivado por las cenas de Navidad. También destacan los regalos y juguetes que alcanzan un gasto medio de 125 euros y que posicionan a los granadinos en el último puesto en estas compras.

En cuanto a la lotería, los granadinos son de tentar poco la suerte. Se espera un gasto medio de 31 euros muy lejos de los 61 que se juega Jaén o los 43 de la provincia de Málaga.

La partida de alimentación ha variado poco respecto al pasado año en Granada. Este año se estima un gasto de 115 euros mientras que, en 2016, los granadinos invirtieron 112. También en esto gana sin duda la ciudad de Jaén con un gasto medio en torno a los 158 euros.

Desde UCA-UCE inciden en que la presunta salida de la crisis lamentablemente no se está viendo reflejada en el aumento de los salarios lo que también explicaría esta moderación y contención del gasto propiamente navideño. "De hecho parece que todavía no se han alcanzado las magnitudes de gasto anteriores a la crisis".

La liberalización de las rebajas también podría ser una de las causas. Numerosas tiendas cuelgan el cartel de rebajas a principios de enero antes incluso de los Reyes Magos. A dos semanas de ese día cuesta trabajo invertir en prendas de vestir o calzado que en breve van a sufrir un importante descuento. "Ahora mismo las ventas están un poco flojas porque las rebajas están a la vuelta de la esquina y la gente se espera", detalló ayer la dependienta de calzados Awita Isabel Martín. En este comercio que abre todos los domingos se espera un incremento de las ventas a partir de enero. "Hay zapatos o botas que cuestan más de cien euros y mucha gente espera los descuentos".

En el momento de la entrevista Granada todavía duerme. La mañana de ayer no fue muy positiva en los establecimientos del centro. Hasta las 13:00 de la tarde no había demasiadas personas en esta zona. Sin embargo, a medida que se acercó el mediodía se animó. En otro negocio de Mesones, en la Perfumería Super, Alazne Santiesteban explica que los clientes se decantan en estas fechas por los perfumes. Eso sí, hay que conocer bien a la persona que lo va a recibir para optar por este regalo. En este comercio hay multitud de cofres y estuches que llevan perfumes combinados con cremas u otros complementos. Aunque también venden multitud de estuches de maquillaje o productos de higiene los perfumes tiene mayor éxito.

Rosalía y María Luisa son dos de las granadinas que ayer se animaron a hacer las compras de Navidad en la capital. Según explicaron, habían salido a comprar los regalos de los nietos: útiles en el caso de Rosalía y recomendados por los padres de los pequeños, en el de María Luisa. Todos procedentes del pequeño comercio granadino por el que ellas apuestan de forma rotunda. "Hemos estado en una juguetería y otras tiendas", detallaron estas mujeres que llevaban varias bolsas. Según explicaron, comprar ayer fue sencillo pues la jornada estaba tranquila. "La mayoría de la gente se va a grandes centros comerciales como el Nevada. Esperamos que sólo sea una moda porque es una pena para el comercio granadino", lamentaron ambas.

La prueba de que las ventas están regular se palpaba en las calles. Poca gente con bolsas y muchos establecimientos cerrados especialmente aquellos que distaban de Mesones o Puentezuelas. Cerca de Trinidad la mayoría de las persianas estaban bajadas.

No obstante hay negocios que funcionan con éxito sobretodo por el bajo precio de sus artículos. Es el caso de Sugar, que ya cuenta con tres negocios en la capital o Tiger. "Durante todo el fin de semana hemos estado a tope", recalcó ayer una de las dependientas que Sugar tiene en Zacatín, Reme Liria. Según dijo, lo que más se vende son regalos económicos tanto para Navidad como para amigo invisible pero también a modo de souvenir. Llaveros, tazas, bandejas a todo color forman parte de la amplia gama de este negocio. Más arriba, otro Sugar está más dedicado a la venta de productos decorativos, bufandas o gorros. También últiles para regalar.