Los granadinos podrán reclamar 146 millones cobrados de más por la plusvalía

El pinchazo de la burbuja inmobiliaria también puso contra las cuerdas a las administraciones locales, que casi de un día para otro tuvieron que ajustar sus presupuestos sin los sustanciosos beneficios que obtenían a través de las tasas e impuestos relacionados con el sector. La caída de las operaciones dio al traste con el flujo constante de ingresos, canalizados a través de impuestos sobre edificación, el IBI o el impuesto sobre el incremento del valor de los terrenos de naturaleza urbana, la conocida como plusvalía.

Sin embargo, durante toda la crisis y a pesar de la depreciación que han experimentado los activos inmobiliarios, los ayuntamientos han incrementado los ingresos derivados de la plusvalía. Y no de forma moderada: según los datos del Ministerio de Hacienda, desde 2007 las administraciones locales han elevado casi un 50% la recaudación por la plusvalía, hasta los 2.096 millones de euros.

El caso es que, según la sentencia que acaba de emitir el Tribunal Constitucional, buena parte de esos ingresos se han cobrado de forma indebida. ¿Por qué? Porque en la mayoría de los casos y debido al estadillo de la burbuja inmobiliaria no se ha producido una revalorización de los terrenos, sino una depreciación. "El Constitucional ha determinado que no es legal imponer un impuesto cuando no se ha producido una ganancia económica", explica el gerente y fundador de www.cuantovalemicasa.net, que apunta que los ingresos obtenidos de más por los ayuntamientos son muy abultados. La sentencia del Constitucional, que inicialmente se circunscribía a la norma foral de Guipúzcoa pero que se ha hecho extensiva al resto del territorio nacional, tras un nuevo pronunciamiento dado a conocer ayer, indica que los contribuyentes no tendrán que pagar el impuesto de plusvalía municipal cuando hayan registrado pérdidas en la venta de un inmueble.

Según un estudio realizado a partir de las estadísticas del Registro de la Propiedad y la base de datos de Cuantovalemicasa.net, las administraciones locales de la provincia han recaudado indebidamente casi 487 millones de euros en la última década. En este periodo se han realizado en la provincia 90.160 compraventas, y en un 72% de los casos "no ha habido incremento del valor del suelo entre adquisición y transmisión". Es decir, que 64.915 operaciones "no deberían haber tributado el impuesto de incremento del valor de los terrenos de naturaleza urbana". Teniendo en cuenta que el impuesto suele ir desde los 5.000 hasta los 15.000 euros (la media por activo sería, por tanto, de 7.500), el informe determina que los ayuntamientos han recaudado indebidamente casi 487 millones de euros en los últimos diez años.

En cualquier caso, no todos los contribuyentes que hayan abonado este impuesto en tiempos de crisis tienen derecho a reclamarlo. La devolución no se realizará de oficio, puesto que la presunción legal considera que en toda transmisión siempre existe un incremento del valor del terreno, así que le toca al contribuyente acreditar que este aumento no se ha producido aportando una tasación pericial que acredite la pérdida de valor. Sin embargo, esta reclamación solo se podrá hacer sobre las plusvalías que no sean firmes. Es decir, la devolución de lo cobrado indebidamente a través de este impuesto solo podrá ser reclamada por los contribuyentes que optaron la autoliquidación siempre y cuando no hayan transcurrido cuatro años desde que realizaron la operación. En los casos en los que es el ayuntamiento el que dicta la liquidación, las reclamaciones solo se podrán realizar en el plazo de un mes desde la notificación realizada por la administración local.

Así que los contribuyentes no podrán pedir que les devuelvan esos 487 millones cobrados de más, pero sí un buen pellizco de alrededor de 146,4 millones, correspondientes a los 19.519 inmuebles -viviendas, locales, terrenos, naves, etc.- que se han vendido en los últimos cuatro años con depreciación de su valor.

Ignacio Marín apunta que antes de iniciar un proceso de reclamación es necesario realizar una tasación pericial y determinar primero si ha habido depreciación y si la presentación del recurso es idónea. En el caso de que haya sido el propio ayuntamiento el que ha realizado la liquidación, los ciudadanos podrán interponer un recurso de reposición (en la capital, una reclamación ante el Tribunal Económico-Administrativo Municipal) junto a una tasación pericial; mientras que en los casos en los que el contribuyente ha realizado la autoliquidación, lo primero que tendrá que hacer será presentar ante su ayuntamiento una solicitud de rectificación junto con una tasación pericial que acredita la pérdida de valor.

Habida cuenta de la depreciación general que ha experimentado el valor del suelo desde el pinchazo de la burbuja inmobiliaria -en la capital, por ejemplo, la caída ha sido del 56% desde 2007 y del 17% en los últimos cuatro años-, Marín augura un "aluvión de reclamaciones contra los ayuntamientos", que verán significativamente mermados sus ingresos.