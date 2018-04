Cuatro granadinos son sancionados cada día por conducir sin carné

Al igual que un cirujano no puede operar sin la oportuna licencia, sea porque no ha hecho la carrera y la especialidad o porque ha sido inhabilitado ya que pondría en riesgo la vida del paciente, una persona que carece o le ha sido retirado el permiso de conducir tampoco puede ponerse al volante porque no solo peligra su vida, sino también la del resto de conductores o pasajeros que circulan por la vía". Así lo explica un agente de la Dirección General de Tráfico (DGT) de Granada, y es que si hay algo básico que es obligatorio (y necesario) para conducir es disponer del permiso para ello. Sin embargo, el pasado 2017 se impusieron en Granada un total de 1.731 denuncias por conducir sin carné, lo que se traduce en que más de cuatro conductores fueron pillados cada día sin disponer de la licencia. Estas cifras ponen además a la provincia entre las primeras a nivel nacional con más infracciones de este tipo.

A nivel nacional, tras tres años de caídas, las multas por conducir sin carné han vuelto a repuntar. Según datos del Ministerio del Interior, entre el 1 de enero y el 11 de diciembre del 2017 se emitieron un total de 27.506 sanciones por circular sin permiso de conducir. Esta cifra, pese a que no contempla los últimos 20 días del año, ya muestra un incremento respecto a las denuncias interpuestas durante todo el 2016, año que se cerró con 27.231. Así se recoge en una respuesta del Gobierno ante la pregunta registrada en el Congreso por el diputado socialista Miguel Ángel Heredia, en la que además se comprueba que Granada se sitúa como la séptima provincia a nivel nacional con mayor número de denuncias de este tipo.

Pese a ello, no se trata de la infracción más cometida por los conductores granadinos, ya que según datos de la DGT, el primer puesto a nivel provincial lo ocupa el exceso de velocidad con 40.505 sanciones, seguido, pero con distancia, de las sanciones por no llevar el cinturón de seguridad (3.911), las multas impuestas a vehículos que no tienen en regla el permiso de circulación (3.616), el consumo de alcohol y drogas al volante (2.796) o el uso del móvil al volante (2.296). Mientras que las sanciones por conducir sin carné quedarían detrás de ellas.

Tal y como recoge la respuesta, la provincia en la que más sanciones se impusieron por conducir sin carné entre enero y el 11 de diciembre del 2017 fue Madrid, con 3.939. Tras ella, estarían Almería (2.245), Murcia (2.178), Málaga (2.097), Alicante (1.977) y Valencia (1.412), mientras que después se situaría Granada con 1.204 hasta esa fecha.

Sin embargo, la provincia cerró finalmente el año con un total de 1.731 denuncias por conducir sin carné, según datos de la DGT, lo que supone un descenso en comparación con el año anterior en el que se impusieron 1.945. De este modo, Granada se desvincula de la tendencia nacional que, tal y como muestran las cifras, ha ido al alza.

Pero en caso de conducir sin carné... ¿Es un delito o una simple multa administrativa? ¿Se trata de la misma infracción ponerse al volante sin haber obtenido nunca el permiso que conducir tras haber perdido todos los puntos del carné? ¿Y si se ha conducido disponiendo de una licencia extranjera que no está convalidada en nuestro país? Según la legislación española, tan solo se considera como delito el conducir sin haber obtenido nunca el permiso, cuando el conductor ha sido privado de forma cautelar o definitiva de la licencia o cuando se han perdido todos los puntos del carné.

En estos casos, tal y como se recoge en el artículo 384 del Código Penal, las sanciones serían penas de 3 a 6 meses de prisión, multa económica de 6 a 12 meses o realizar trabajos en beneficio de la comunidad de 31 a 90 días. Sin embargo, si por contra la denuncia de tráfico ha sido impuesta por ponerse al volante con un carné extranjero sin homologar, no se considera delito, sino que se trata de una falta administrativa.