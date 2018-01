La gripe desborda las Urgencias y pone en evidencia la falta de personal

La gripe -epidemia que repunta en esta época del año- ha vuelto a colapsar las Urgencias. Según datos de la Consejería de Salud, esta epidemia ha alcanzado en Andalucía la tasa máxima de 290 casos por 100.000 habitantes. En concreto, Granada ha sido una de las provincias en la que más ha crecido la influencia de la gripa, al llegar a registrarse durante la pasada semana una tasa superior a los 400 casos por 100.000 habitantes. Este incremento ha vuelto a provocar que el sistema se "desborde" en todos los ámbitos, los profesionales sanitarios estén "sobre cargados" y haya pacientes que llegan a un punto de "perder la compostura y eso provoque que se generen agresiones a sanitarios". Así valoró el Colegio de Médicos de Granada la situación en la que se encuentran actualmente los profesionales sanitarios de la provincia, circunstancia que también ha sido denunciada por los sanitarios del Virgen de las Nieves.

La junta de personal del Hospital de La Caleta se concentró ayer frente a las puertas del servicio de Urgencias para hacer visible "el colapso y saturación" que sufren ante "la falta de previsión por el recurrente incremento de la presión asistencial por la incidencia de la gripe". De este modo se lo hicieron saber a la gerente del Hospital Virgen de las Nieves, Pilar Espejo, a quien entregaron un documento en el que exponían la problemática relativa a la falta de personal, así como "la falta de espacios" ante la falta de disponibilidad de las urgencias de Trauma.

Ante ello, más de una veintena de profesionales del centro de La Caleta expusieron la situación actual a la que han de hacer frente cada día, que hace que se encuentren "absolutamente desbordados, que haya pacientes en camillas y sillas de ruedas por los pasillos e incluso esperas de resultados superiores a las 48 horas", lo que además se traduce en que "no haya calidad asistencial ni seguridad del paciente".

La situación, que ha sido puesta en conocimiento de la Inspección de Trabajo por parte de esta Junta de Personal, también fue denunciada ayer por el Colegio de Médicos de Granada.

El colectivo emitió un comunicado en el que denunció "la saturación de los servicios de Urgencias y la demora que conlleva en la atención a enfermos y su hospitalización", por lo que reclamaron a Salud "plantillas y recursos suficientes". Así, expusieron que "el déficit de médicos se vea agravado en estas épocas", por lo que instaron a la Junta a dar "solución" a este problema que afecta "a la seguridad del paciente".

Tal y como explicó a Granada Hoy el presidente del Colegio de Médicos de Granada, Jorge Fernández, "estamos sobrecargados y siempre que hay casos de alta frecuentación, como ha pasado con la gripe, el sistema se desborda. En verano, si seguimos así, volverá a pasar y esto supone una sobrecarga de los médicos, y también genera situaciones de estrés en los pacientes, hasta el punto de que algunos pierden la compostura y entonces se generan las agresiones como las últimas que estamos sufriendo".

Ante este comunicado del colectivo, la Delegación de Salud manifestó que "para dar respuesta acorde a las necesidades, se activó el pasado 1 de diciembre el Plan de Alta Frecuentación en todos los centros sanitarios de la provincia, tanto de atención primaria como hospitalaria".

Según Salud, "para dar respuesta adecuada al incremento, se han ampliado las agendas de consultas en atención primaria, se ha procedido a realizar 178 contrataciones de refuerzo, y se ha dotado de más profesionales a aquellos centros de atención primaria con mayor demanda urgente". Sin embargo, desde el Colegio de Médicos niegan que se hayan producido contrataciones suficientes.

"No hay médicos. El 1 de diciembre comenzó el programa de alta frecuentación, sí, pero no se ha contratado a ningún médico porque no hay médicos. Hemos hecho un diagnóstico de las plantillas a base de muchos compañeros que nos han pasado la información de cómo se está en las urgencias y hay déficit de personal. En octubre les remitimos una propuesta de trabajo y no hemos tenido respuesta. Hacen falta especialistas, y no pueden decir que el Programa de Alta Frecuentación se haya puesto en marcha, porque lo que se ha hecho es iniciarse a base de que los compañeros que hay trabajen más", indicó Fernández.

Por su parte, la Delegación de Salud "agradeció" al Colegio de Médicos su "ofrecimiento para colaborar en la mejora de la asistencia sanitaria", pero emplazó al colectivo a "comenzar la colaboración realizando declaraciones responsables y evitar aunar el incremento de la asistencia con una posible falta de seguridad del paciente y la posibilidad de un mayor número de agresiones a profesionales".

Ante esta postura, el presidente del Colegio de Médicos consideró que "las declaraciones responsables son que en octubre remitimos una propuesta de trabajo a la Consejería de la que no hemos tenido respuesta. Cuando se hace una propuesta de trabajo y a ella no se responde si quiera con la propuesta de una reunión para identificar dónde está el problema, tenemos que decir a la población lo que está pasando".

Para paliar esta situación, el Colegio de Médicos calificó como "imprescindible" que la Junta ofrezca contratos que den "estabilidad laboral a los médicos, equiparen las condiciones laborales y económicas a los sanitarios de la Comunidad Económica Europea, para que así las ofertas sena competitivas y se evite la migración de médicos a otras provincias que no para de sucederse".