La gripe, una epidemia 'adelantada'

La gripe sigue su ascenso. Es una tónica habitual de cada invierno pero no por eso nos libramos de sus efectos. No se puede hacer nada contra su contagio y no se sabe a cuántas personas afectará. Por eso los servicios sanitarios se tienen que adaptar sobre la marcha a su estado. Como ya adelantó ayer este periódico, los servicios de Urgencias de los hosptiales están llenos por los efectos de la gripe y el frío. Faltan camas para ingresar en tiempo a toda la demanda, por lo que las esperas son largas y hay que buscar más recursos, para lo que se utilizará el antiguo Clínico.

Y es que estamos en plena epidemia de gripe, aunque dentro de ella en tasas "normales" de este periódico de máxima intensidad y difusión del virus, que este año se ha adelantado un mes.

La semana del 19 de diciembre comenzó la subida y se espera aún llegar al pico máximo

La provincia de Granada ha rebasado el umbral epidémico, con 90 casos por cada 100.000 habitantes, y se estima que solo la semana pasada casi un millar de personas la padecieron. La jefa de Salud Pública de la Junta en Granada, Isabel Marín, señaló ayer a Europa Press que la fase de epidemia de la gripe arrancó en la semana del 19 al 25 de diciembre, que fue cuando se rebasó por primera vez este año en la provincia el umbral epidémico de 50 casos por cada cien mil habitantes.

A partir de ahí, la incidencia ha ido subiendo y la semana pasada -a la que corresponden los últimos datos actualizados- ya se registraron unas 810 personas que padecieron el virus, estando previsto que la cifra se mantenga o siga subiendo en los próximos días hasta llegar a la cumbre de la curva epidemiológica.

La gripe se ha adelantado si la comparamos con el año pasado, cuando las inusuales altas temperaturas para estas fechas propiciaron que llegara "muy tarde y floja". Sin embargo eso fue algo "extraordinario", según detalla la jefa de Salud Pública, cuyo departamento espera que este ejercicio se produzca una incidencia del virus en parámetros normales.

De hecho, la actual tasa de 90 casos por cada 100.000 habitantes registrada la semana pasada se sitúa dentro de lo "normal" para estas fechas en el caso de la gripe, la cual convive con "otros muchos procesos catarrales que nada tienen que ver con ella aunque se parezcan".