La gripe pisa el acelerador y suma más de 4.000 granadinos afectados

Como cada año, la memoria es selectiva y parece que siempre la epidemia de gripe es la mayor de los últimos tiempos. Igual pasa en los veranos, cuando la sensación es de que hace más calor que nunca; o en primavera cuando se habla de que es la más lesiva para los alérgicos de las últimas temporadas. Eso ocurre también con la gripe. Pero todos los años hay epidemias, lo que varía es si se adelanta o se retrasa y el tipo de virus que circula.

Según los datos de Salud, como ya publicó hace unos días este periódico la tasa de gripe en Granada es de 147,98 casos por 100.000 habitantes. El año pasado, el pico de gripe se alcanzó en la semana 3 con 152,79 casos por cada 100.000 habitantes; y la semana 2 estaba en 139. Según los datos, esta campaña en número de casos no se está muy diferente del año pasado. Aún no se ha superado el pico epidémico. En datos acumulados, la tasa es de 452,38, lo que supone que más de 4.000 granadinos han pasado ya la gripe, unos 1.350 en la última semana del año.

En Granada no se ha superado aún el pico máximo de la epidemia de la temporada pasada

Lo que sí caracteriza a la epidemia de este año es su rápido ascenso. "Ha subido muy rápido. Este año desde la semana 43, la cuarta de octubre, ya se detectaron casos en Andalucía. A partir del puente de la Constitución empezó a sumir la onda y lo que se ha dado en las últimas semanas es una subida muy rápida", explicó la jefa de Salud Pública de la Delegación Provincial de Salud, Isabel Marín. En comparación con otros años, hace dos temporadas la gripe dejó pocos casos y una gráfica "de sierra", subiendo y bajando picos durante el invierno. El año pasado la curva fue baja y el pico llegó en la semana 3 del año.

Ahora, en esta campaña, el pico no ha llegado aún pero se espera que sigan subiendo los casos una o dos semanas más. Pero el comportamiento del virus no se puede prever y por tanto puede haber variaciones. Así, no está habiendo un número de casos disparatados pero sí un pico de incidencia más adelantado que otros años.

Lo que sí está caracterizando a la gripe de este invierno es su variedad de cepas. Normalmente, según Salud, la cepa que ha predominado años atrás es la AH3N2. Este año lo que más se está aislando es del grupo B (un 79% de los casos), pero también hay un 201,2% de los casos del grupo A, de los tipos AH1N1 y AH3N2, por lo que como peculiaridad "están circulando los tres tipos de virus". Normalmente es el A el más predominante y el B suele llegar al final de la temporada. Este año eso ha variado.

Pero no todo es gripe. También durante el invierno circulan otros virus responsables de la bronquitis, la neumonía y otros virus respiratorios.

En cuanto a la edad, los niños y los mayores son los más vulnerables. Los menores de 5 a 14 años son los que están registrando mayores tasas. Por contra, los de más de 64 son los que más efectos presentan por agravarse su estado de salud.

En Andalucía, la tasa de incidencia de la gripe sí ha superado ya el pico del año pasado al situarse en 188,19 casos por 100.000 habitantes en la última semana de diciembre de vigilancia epidemiológica, superando la tasa más alta alcanzada el pasado año, con 181 casos en la segunda quincena de enero.

En las últimas dos semanas es cuando se ha producido el mayor incremento de asistencias urgentes, ya que la incidencia de la gripe ha alcanzado su máximo pico de casos en Andalucía de esta temporada hasta ahora, adelantándose con respecto a la campaña anterior. Según la Consejería de Salud, el incremento de urgencias ha superado el 25 % en muchos centros sanitarios de Andalucía, tanto en atención primaria como en hospitales, lo que ha hecho que se active la fase III del Plan de Alta Frecuentación del Servicio Andaluz de Salud. En el mes de diciembre el incremento en las urgencias hospitalarias ha sido de un 7,4 % de media con respecto a diciembre del año anterior. El día con mayor frecuentación fue el 27 de diciembre, cuando el aumento fue del 48 %, no obstante la Consejería apunta que estos servicios hospitalarios han seguido teniendo un alto nivel de resolución y solo el 9,5 % de los pacientes han requerido ingreso, un porcentaje similar al del resto del año. En Granada, el virus de la gripe ha supuesto un incremento de las Urgencias hospitalarias de hasta el 28% en el Virgen de las Nieves y del 20% en el Hospital del PTS.