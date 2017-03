Un grupo de estudiantes se encierra en Ciencias de forma indefinida

Es el último coletazo de la jornada reivindicativa del pasado jueves. Tras el paro educativo del día 9, un grupo de estudiantes universitarios decidió encerrarse en la Biblioteca de la Facultad de Ciencias de la Universidad de Granada para "exigir una serie de reivindicaciones". En la mañana de ayer el encierro continuó con el apoyo mostrado desde fuera por un centenar de estudiantes, que se concentraron a las puertas de la Biblioteca para corear consignas y organizarse con el fin de pasar comida, agua y papel higiénico a los encerrados.

Desde la Universidad se mostró "preocupación" por las "formas" de la protesta, ya que los estudiantes han ocupado un espacio de trabajo. De hecho, a través del móvil, algunos de los encerrados asumieron "a nuestro pesar" los problemas que puede generar impedir el paso a otros estudiantes, trabajadores, docentes e investigadores.

La UGR pide una "hoja de ruta" para plantear las reclamaciones ante el Rectorado

El grupo encerrado afirmó que no pertenece a ningún colectivo ni organización, y que su protesta es espontánea. Sí informaron de que decidieron protestar en asamblea el pasado lunes. El jueves, tras la jornada de paro educativo, celebraron otra asamblea en la que decidieron encerrarse. Aportaron comida y agua para pasar la noche. Sus reivindicaciones son una "votación vinculante" para decidir el nuevo calendario académico, "facilitación de una acreditación del B1", requisito necesario para obtener el título de graduado, que el profesorado proporcione el temario completo y gratuito, "sin necesidad de imprimirlo", ampliar el horario de las zonas de estudio o que haya "baños multigénero" en las facultades y centros de la UGR. Ya han hecho llegar estos puntos al Vicedecanato de Estudiantes de Ciencias, pero exigen que desde el Rectorado un responsable del equipo de Pilar Aranda o la propia rectora se reúna con ellos en la Biblioteca. Sobre este punto, fuentes de la Universidad aclararon que "primero" deben aclarar quiénes son sus representantes y plantear una "hoja de ruta" para hacer llegar sus peticiones a la rectora. Las mismas fuentes incidieron en que la Biblioteca no es un espacio adecuado para el encierro por cuanto que no tiene aseos dentro y cuenta con material de gran valor para el trabajo docente e investigador. En este sentido, les conminaron a "ocupar otro espacio" o a abandonar el encierro. Sobre la posibilidad de iniciar algún tipo de actuación para poner fin al encierro, la UGR aclaró que no tiene previsto ninguna acción, ni prevé denunciar o sancionar a los manifestantes, siempre que "se respete el espacio y no hay problemas de higiene" ni daños personales ni materiales.

Las inmediaciones de la Biblioteca permanecían ayer cerradas a cal y canto. Dentro, los estudiantes, y fuera los guardias de seguridad se aseguraron de cerrar las puertas para evitar tanto que la prensa como que otros estudiantes entraran en contacto con los encerrados. La UGR aseguró que no se había reforzado el dispositivo de guardias de seguridad, pero sí que "están más concentrados" en torno a la Biblioteca.