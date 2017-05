Un guía denuncia a otros dos por una agresión en la Alhambra

Un joven guía granadino ha denunciado ante la Policía Nacional a otros dos guías turísticos tras haber sido víctima supuestamente de una agresión física. Los hechos ocurrieron en la Alhambra el pasado día 20 de abril y uno de los implicados en el altercado es Miguel Campos, presidente de la Asociación de Guías e Intérpretes del Patrimonio. Se da la circunstancia de que Campos ya fue denunciado en abril de 2016 por, supuestamente, haber participado en una trifulca que terminó con un menor ingresado en el Hospital Clínico.

Según el relato de los hechos que figura en la denuncia del joven, cuyas iniciales corresponden a M.J., el suceso ocurrió sobre las dos y media de la tarde del jueves 20 de abril. Ese día, el denunciante, con más de dos años de experiencia en el sector y con la acreditación de guía oficial de la Junta de Andalucía, fue el punto habilitado en la Alhambra para atender a los guías. Su intención era cumplimentar los requisitos para ofrecer sus servicios como intérprete de monumento. En el mismo lugar se encontraba uno de los presuntamente implicados en el altercado, Miguel Campos, Según M.J., éste comenzó a decir "son como champiñones, como setas en octubre, salen por todas partes". Ante estos comentarios, M.J. afirma que le pidió explicaciones a Campos. "Me dijo que qué hacía metiéndome en una conversación privada". Tras esto, y ya fuera de la zona de atención para los guías, M.J. señala que Campos "me empujó y me dijo que no volviera a la Alhambra".

El denunciante puso su caso en conocimiento de la dirección del Patronato

Pese a lo desagradable de la escena, M.J. asegura que ningún trabajador del Patronato medió. "Únicamente me decían 'vete' por gestos". El encontronazo no llegó a más hasta que llegó un tercer guía, cuyas iniciales corresponden a A. G. según la denuncia presentada ante la Policía Nacional. Éste se dirigió directamente a M.J. "muy cabreado, y en el momento en el que me tuvo cerca me pegó un guantazo y me dijo que me fuera de allí".

Tras lo ocurrido, el presunto agresor desapareció de la zona, aunque Miguel Campos si permaneció en el lugar de los hechos, según el denunciante. "Vino un agente de seguridad" de la Alhambra que le explicó al denunciante que bien podía irse o acudir a la Policía. M. J. decidió hacer lo segundo. En la comisaría de la Plaza de los Campos le derivaron a un centro de salud, donde una facultativa certificó una "hiperemia en la región molar izquierda" -enrojecimiento de la piel a consecuencia del bofetón- y ansiedad. M.J. volvió a la comisaría para presentar la denuncia. También puso en conocimiento de la dirección del Patronato de la Alhambra los hechos. El monumento se limitó a confirmar a este periódico que el "Servicio de Control de Centro " tenía "notificación de que ocurrió este incidente".

El denunciante, tras hablar con la dirección de la Alhambra, tiene previsto ir a la Delegación de Turismo a presentar una queja por lo ocurrido. "En la Alhambra me dijeron que era lo único que podía hacer".

M.J. volvió al día siguiente los hechos a la Alhambra para preparar una visita accesible. "Noté el apoyo de toda la gente nueva" que trabaja en el monumento como guía. "Incluso se ofrecieron a acompañarme". Ni ese día ni en los posteriores ha coincidido con los otros dos guías implicados. La vista oral será el 2 de junio.