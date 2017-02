¿Dónde están las habas este año?

Con la llegada de la semana que rodea a la festividad de San Cecilio, y contando con que la climatología no le va a acompañar, ha surgido en Granada un nuevo producto 'top' que no todos los bolsillos pueden adquirir pese a su naturaleza humilde y sencilla.

Se buscan habas. No, no es una broma, este producto ahora podría ser el nuevo oro verde. ¿La razón? Muy sencilla, convergen varias circunsancias que han llevado a que estas ricas y pequeñas hortalizas estén en busca y captura.

El kilo de habas en esta fecha roza los 4 euros, el resto de hortalizas también suben de precio

La primera de las razones es que no es temporada de habas en la vega granadina, principal proveedor de los pequeños y medianos comercios. Por ello las que llegan a la capital, y a precios desproporcionados de entre 3,50 a 4 euros, vienen directas de la costa granadina, principalmente de Motril, según cuentan los fruteros.

Si a esa situación, que cae por su propio peso, se le añade el pasado temporal de frío siberiano, que ha echado a perder numerosos cultivos, los consumidores de la ciudad se encuentran con precios desorbitados, no sólamente en el haba sino también en productos más recurrentes en la dieta mediterránea como son las lechugas, tomates y (de forma mucho más acusada) calabacines y berenjenas.

Estos últimos, estrellas de cualquier menú vegetariano, cuestan tanto en pequeñas y medianas fruterías como en grandes superficies una media de 4 euros el kilo, aunque en determinados supermercados se los han visto con precios superiores a 6 euros el kilo . Un despropósito teniendo en cuenta que España es 'la huerta de Europa'.

Precisamente esa es otra de las razones que llevan a que las etiquetas en fruterías den terror: "casi todo el producto que se cosecha aquí se exporta, por lo que el precio para nosotros sube mucho", cuentan Conchi Hitos y José Manuel García, matrimonio propietario de la frutería Gloria Bendita del Zaidín.

Y continúan diciendo que "antes un kilo de calabacín costaba lo que ahora cuesta uno sólo, y eso también se debe a que la producción ha bajado".

De hecho, hasta el pasado mes de diciembre de 2016, el incremento del precio de los productos alimenticios en España, en concreto de legumbres, hortalizas y patatas subieron un 6,5%.

Pese a todo, la gente sigue comprando el producto verde, aunque sea pagando un precio alto. Las habas no parecen tener el éxito del resto de productos, ya que según cuenta Roberto Fernández de la frutería Andrés Segovia, no lleva las de la Costa a su tienda "porque la gente no las compra", dado su elevado precio. Eso sí, si alguien, como el Ayuntamiento de la ciudad, quiere adquirir estas pequeñas bolitas de oro para San Cecilio, pueden hacerlo en determinados establecimientos, como por ejemplo en La Huerta de Pepe de Pilar Muñóz, donde el kilo se vende por 3,50 euros.