La mitad de los habitantes del Cinturón quedan fuera de la cobertura del Metro

Miles de granadinos asisten a la inminente inauguración del Metro con el mismo interés de quien ve un partido de curling por televisión. Son los habitantes de pueblos del Cinturón como La Zubia, Santa Fe, Pinos Puente, Peligros, Ogíjares, Huétor Vega, Las Gabias, Cúllar Vega, Churriana, Cájar, Atarfe, Cenes de la Vega o Alhendín. Incluso Chauchina si se hubiera ejecutado la línea que tenía previsto unir a la capital con el aeropuerto. Estas localidades, que se han quedado a escasos kilómetros de la línea de Metro, suman 167.849 habitantes, aunque sólo las 63.647 que viven en Armilla, Maracena y Albolote podrán salir de sus casas, andar unos metros y sentarse cómodamente en un vagón. Es casi el 56% de los potenciales usuarios del Metro, aunque si se amplía a los 297.207 habitantes del Área Metropolitana que figuran en el Padrón Municipal de Habitantes de 2016, el dato sube hasta el 78,2%. El Metro se inaugura el 31 de marzo y los potenciales usuarios quedan a expensas de que se construyan carriles exclusivos para los autobuses y que se ponga en funcionamiento un servicio de lanzaderas, algo que ya reclaman localidades como Churriana o Atarfe. Ogíjares o La Zubia cuentan con carriles-bici para quien prefiera dar unas pedaladas antes de llegar a la zona del PTS y embarcarse en el Metro con su vehículo de dos ruedas. Unos tendrán que coger el autobús y soportar los atascos de rigor en horas punta y otros optarán por la solución de toda la vida: arrancar el coche y confiar en la suerte para aparcar lo más cerca posible de su destino.

Francisco Quesada, alcalde de Atarfe, lamenta que la localidad tuvo que haberse incorporado en su momento a la planificación de la línea de Metro porque, por la proximidad, "hay mucho movimiento de población con Albolote y Maracena". "En su momento el POTAU reflejaba que Atarfe iba a quedar vinculada a la capital a través del tren de cercanías de la zona noroeste y, si funcionara esta infraestructura, podríamos estar en la capital en apenas cinco minutos", asegura el primer edil.

Al final el Metro no ha llegado y desde el Ayuntamiento se planteó al Consorcio Metropolitano la posibilidad de habilitar unas lanzaderas hasta Albolote, aunque todavía no tienen noticias de cómo serían o de la periodicidad. Uno de los problemas es que Atarfe es uno de los pueblos del Cinturón que mantiene una deuda más elevada con el Consorcio Metropolitano, casi un millón de euros "heredado de las anteriores corporaciones". Un obstáculo para las negociaciones, "pero los vecinos de Atarfe no tienen culpa de la mala gestión en el Ayuntamiento porque estamos hablando de un derecho fundamental", afirma Quesada.

En la actualidad hay otro elemento que obstaculiza la llegada del Metro, la construcción de la A-44, "que ha roto este espacio de enlace natural porque no está contemplado ni un paso para peatones y bicis". Esta autovía "ha roto la comunicación natural" que Atarfe tenía con Albolote porque es además por donde circulaba el antiguo tranvía. Una solución es utilizar el llamado camino del Matadero para que se convierta en un enlace peatonal con Albolote, con lo que se garantizaría un uso del Metro de manera alternativa, "pero habrá que aprovechar alguna convocatoria de arreglo de caminos para llevar a cabo este proyecto", concluye el alcalde de una localidad que cuenta en la actualidad con 18.500 habitantes según las últimas estadísticas y puede meterse en los 20.000 habitantes dentro de poco por la dinámica de crecimiento.

Huétor Vega es el pueblo del Cinturón más cercano a la capital, tiene una línea de autobuses exclusiva y otra que pasa por la parte baja, que hace la ruta hacia Cájar, Monachil y La Zubia y tiene una periodicidad de 15 minutos, por lo que el gobierno municipal no tiene prevista ninguna actuación en referencia al Metro. "Los problemas que estamos teniendo son en relación a la conexión con el Hospital del PTS porque no hay ningún enlace directo, los autobuses van a la zona del Paseo del Violón y ahí hacen un transbordo para el PTS, que es el problema que se está intentando solucionar", señalan fuentes municipales para apostillar a continuación que Huétor Vega no cuenta con grandes problemas de tráfico, aparte de los atascos en hora punta "de los que no se libra nadie". "La opción que tenemos con el Metro es coger el coche, aparcar en la zona del Palacio de Deportes y subirse a un vagón", señalan.

En cuanto a La Zubia, que cuenta con 18.945 habitantes, el proyecto de unión con el Metro se encuentra "muy avanzado" porque está incluido en el Plan Pista de la Junta de Andalucía, que recoge un intercambiador en La Zubia que ya está diseñado y una lanzadera que discurrirá por el nuevo carril que se añadió a la carretera el año pasado y que unirá al pueblo con el PTS, unas obras que añadieron a este trayecto un carril bici. "Resolverá muchos problemas de movilidad porque el vial de entrada a La Zubia está muy saturado, habrá que ver si con estas medidas se consigue aliviar un poco", señalan desde el Consistorio sobre unas infraestructuras tienen que estar concluidas antes de 2020.

Más escéptico se muestra Enrique Medina, alcalde de Pinos Puente, que apuesta por recuperar la línea del antiguo tranvía, "para lo que seguramente quedan unos años". "Es inconcebible que, aunque entre Pinos Puente y Granada hay una distancia de unos doce kilómetros, se puede tardar hasta 45 minutos en cubrir este trayecto", señala el alcalde, que también lamenta que, cuando esté terminada la GR-43, tendrán que desviarse al Puente de los Vados "para tomar la segunda Circunvalación". "Es complicado plantearse unas lanzaderas a Albolote, depende del Consorcio Metropolitano y no sabemos si sería una medida efectiva porque la línea de autobuses sale cada media hora del pueblo. Lo que sí es cierto es que hay gran trasiego diario de habitantes de Pinos Puente a la capital, entre las siete y las nueve de la mañana siempre hay overbooking en los autobuses, igual que a mediodía", concluye Enrique Medina, alcalde de un pueblo que está relativamente cerca "aunque la carencia de infraestructuras hace que parezca más lejano".

Para el alcalde de Churriana de la Vega, Antonio Narváez, la apertura del Metro es una buena noticia después de tantos años de espera, "empañada sin embargo" por la limitación que deja a municipios sin conexión cuando se encuentra a tan solo unos metros de la parada de Armilla.

La ampliación y extensión del tramo de Metro a Churriana de la Vega es "perfectamente factible desde el punto de vista técnico, económico y sostenible". Según Narváez abriría la puerta a continuar la conexión hacia Las Gabias y Cúllar Vega. "Con esta actuación se beneficiaría a más de 45.000 personas, aliviando el tráfico rodado, mejorando la conectividad con la ciudad de Granada y generando rentabilidad para esta importante infraestructura".

Esta reivindicación se une a la propuesta de incluir nuevas paradas en la línea de autobús hacia Granada que den cobertura a los nuevos desarrollos y permitan la intermodalidad con las paradas ya creadas del Metro, ofreciendo a los viajeros diferentes vías para desplazarse a la capital. "Es urgente la mejora de las líneas de autobús, con una frecuencia impropia del siglo XXI, y replantear los recorridos hacia nuevas zonas urbanas del municipio, garantizando que, a su paso por Churriana, todas las líneas de las distintas operadoras permitan la subida y bajada de viajeros, sea cual sea su procedencia y el destino de su trayecto", apunta el alcalde de Churriana, que cuenta con 14.215 habitantes que se han quedado a unos 'metros' de que el Metro entre en su pueblo.

El alcalde de Ogíjares, Francisco Plata, tampoco es el presidente del club de fans de la infraestructura que echa a andar oficialmente el próximo 31 de marzo. "No tiene sentido que nosotros, para ir a Granada, tengamos que coger el Metro en Armilla", lamente el regidor, que apunta que la única salida es tomarlo en el PTS. "Ampliar nuestra carretera para contar con un carril-bus es difícil hoy por hoy por los terrenos que habría que expropiar, aunque tenemos la ventaja de contar con un buen carril-bici que entra en el PTS", destaca Plata.

En general, destaca el alcalde, los habitantes de Ogíjares no tienen grandes problemas para ir a Granada porque disponen de tres líneas de autobuses que van a la capital y pasan cada 15 minutos. "El gran problema, que es fácil de solucionar, es que hay un atasco terrible en el PTS al llegar a la rotonda del Zaidín porque se ha quitado un carril para los que entran por la carretera de Ogíjares", dice el regidor que concluye con una frase lapidaria: "Tal y como está planteado no va a solucionar gran cosa".