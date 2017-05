La herencia recibida (II)

ESTIMADO lector, hace unas semanas enumeraba ejemplos concretos para demostrarle que la tan cacareada herencia recibida es endémica en el Ayuntamiento de Granada. Le recordaba cómo dejaron los socialistas las arcas municipales cuando gobernaron con el tripartito (1999-2003) y de cómo están haciendo un mal uso de la "política de retrovisor" para ocultar su nula gestión, volviéndosele en su contra día tras día. ¡Por sus obras los conoceréis!

Le refrescaba la memoria de cómo los socialistas habían sido capaces de generar una deuda de pago a proveedores de más de 18.000 millones de las antiguas pesetas en esos cuatro años y de cómo habían alcanzado un nivel de endeudamiento de más de 23.000 millones de pesetas.

Como ciudadano también tiene la obligación y el deber de conocer la existencia de contratos abusivos firmados en la época del tripartito y que aún siguen en vigor y respecto de los cuales el margen de maniobra es escaso, por no decir nulo, ya que conllevaría más coste para el Ayuntamiento por modificación de contrato.

En estos supuestos tenemos a dos grandes concesionarias de la Casa Bailía. ¿Sabe usted cuál es la factura mensual de la recogida de basura o la del transporte público en nuestra ciudad? Imagino que estará sentado leyendo el periódico o por el contrario bien sujeto a la barra de la cafetería; si éste no fuera el caso, le aconsejo que se agarre bien a lo que "pueda" sin molestar al señor o la señora que tenga a su lado. Todos los meses, desde la época del tripartito,haga sol o llueva, truene o nieve, dichas facturaciones asciendan a más de 4 millones de euros (más de 660 millones de las antiguas pesetas al mes).

Pero hoy continuaré con más ejemplos de "andar por casa", de manera que pueda tener una perspectiva mucho más amplia de que la herencia recibida no es sólo de hace unos años, sino que los socialistas eran y son conocedores de tal situación ya que contribuyeron a ella por su "dejadez" durante el tripartito.

¿Sabía usted que estos mismos señores, los socialistas, dejaron facturas pendientes de pago a la concesionaria del "programa de ayuda a domicilio" por importe de 780 mil euros (casi 130 millones de pesetas)? Estos señores, que se han querido apropiar de la bandera de lo social cuando son los menos sociales del mundo, dejaron de pagar durante su gobierno la atención y aseo personal y la limpieza del hogar de nuestros mayores.Por no pagar, no pagaron ni los sellos de Correos, dejando facturas pendientes de pago por importe de más de 30 mil euros. ¡Se imagina usted cinco millones de pesetas en sellos! O trabajos de iluminación en fiestas diversas durante los años 2002 y 2003 por importe total de 300 mil euros (más de 50 millones de pesetas). ¡Y qué casualidad! También se les "olvidó" pagar la conservación de zonas ajardinadas (más de 40 millones de pesetas).

Durante los años 2001, 2002 y 2003 (PSOE) se realizaron reconocimientos extrajudiciales por más de 10 millones de euros, a lo que hay que sumarle lo que dejaron sin reconocer y por tanto sin pagar, que tuvo que hacer frente el gobierno del PP cuando llegó al Consistorio.

En definitiva, un sinfín de despropósitos que hemos tenido que ir haciendo frente durante los años de gobierno del PP. No sólo para ir adelgazando la herencia recibida por las miles de facturas que nos dejaron en los cajones sino para ir cumpliendo con los gastos del día a día y mantener unos servicios públicos de calidad, además de ir asumiendo la deuda histórica de la Junta de Andalucía con los granadinos.

¡Un paréntesis! El gobierno municipal del PP finalizó el año 2015 (último año de gobierno) en 67,69 días (Periodo Medio de Pago a proveedores) y a día de hoy los socialistas lo han disparado a 122,72 días en tan sólo un año de gobierno, lo que toda apunta a que en el mes de mayo estemos rondando los 130 días. ¡Una situación insostenible y lo que es peor sin tomar medidas!

En resumen, podría seguir enumerando situaciones que hacen que el Ayuntamiento tenga la deuda y los días de pago que tiene, pero creo que con los datos que le he dado está más que justificado que la herencia recibida es estructural y que requiere del trabajo yla colaboración de todos. El PP, consciente del mensaje que le dieron las urnas en su día y donde perdió la mayoría absoluta, pidió ayuda al resto de grupos políticos pero se encontró con el "no porque no".

Hemos perdido un año y ahora nos encontramos en la misma situación de partida o mejor dicho, mucho peor. Un gobierno socialista en minoría absoluta incapaz de cuadrar unos presupuestos ni de poner encima de la mesa un plan de saneamiento que marque las directrices generales para encauzar la recuperación de la difícil economía municipal.