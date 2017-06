El hijo de Lorente trabajó para las empresas de Arrabal desde 2012

Desde ese momento hasta mayo de 2014 el hijo de Lorente ha pasado más de 30 meses en Be Suites Granada SL (la constructora del edificio donde está la sede del PP), Campus Padel Club Granada (en la que también fue administrador) y Fontdeis (constructora que hizo trabajos en el Serrallo y la discoteca, contratados por 683 Upper Club, según consta en el informe de liquidación de esa sociedad).

En una providencia firmada por la jueza el 12 de junio, ésta reitera que el investigado no ha hecho llegar la vida laboral de su hijo, que ya le había demandado en varias ocasiones -incluso con plazos concretos-, de modo que ordena recabarlo como una diligencia más de investigación. El informe emitido por la Tesorería General de la Seguridad Social a petición del Poder Judicial, con fecha del mismo día, confirma lo que ya puso de relieve la Policía y lo que admitieron en sede judicial tanto el funcionario como el empresario: que J. L. R. tuvo vínculos laborales y societarios con García Arrabal. Pero el documento establece más claramente las empresas y las fechas en las que estuvo empleado. Además de aparecer reflejado que hubo un periodo en el que esta persona compaginó el empleo en una sociedad de García Arrabal y un contrato de trabajo realizado por su madre, que era la titular de uno de los principales Registros de la Propiedad de la capital. Esto ocurrió en julio de 2012, fechas muy determinantes en la investigación del caso Serrallo, pues ese año se inauguraron tanto el centro comercial como la discoteca investigada.

La Junta pospone a septiembre la pericial que falta para cerrar el caso

El informe pericial encargado por la jueza del caso Serrallo a la Junta de Andalucía, y que es una pieza importante para cerrar la investigación, no estará listo hasta septiembre. La Consejería de Ordenación del Territorio ha informado a la jueza de Instrucción 2 de que los inspectores designados como peritos judiciales están actualmente ocupados en hacer los informes reclamados por la misma jueza, pero relacionados con otra investigación, la del caso Nazarí. Hace menos de un mes, la Junta ya le expuso a la magistrada una planificación de entregas de esos informes, con fecha final para los últimos trabajos en octubre próximo. Ahora bien, la petición del caso Serrallo se va a intercalar en ese plan de trabajo (salvo que la jueza indique otra cosa), de modo que no llegaría hasta que "transcurra el periodo estival" y además supondrá el retraso del resto de expedientes del Nazarí hasta más allá de octubre. Este informe pedido es clave, porque se trata de contrastar las conclusiones de la Policía sobre una supuesta pérdida para la ciudad de 2 millones de euros que no se le habrían requerido al promotor del Serrallo.