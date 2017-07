"Los hospitales, los trenes y el TSJA han despertado la conciencia de los granadinos"

Desde su elección como decano del Colegio de Abogados de Granada en 2010, Eduardo Torres ha luchado en muchas batallas. En la última, la de la capitalidad judicial, la abogacía se ha visto por fin arropada por ciudadanos, políticos y colectivos sociales, en un movimiento inimaginable en protestas como las que protagonizó el sector contra las tasas judiciales, los retrasos del turno de oficio o la Ley de Justicia Gratuita.

-Aunque a priori podría parecer que el debate sobre las secciones penales del TSJA es jurídico, ha conseguido trascender para implicar a todos los sectores sociales...

-Afortunadamente ha conseguido que se movilice la ciudadanía y que se cree una plataforma que reivindica que las secciones no salgan de Granada. Esas secciones no estaban en un sitio y ahora se pasan a otro, son de nueva creación y, por lo tanto, parece absolutamente razonable que ya que se crean dentro del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía y estando la sede del tribunal en Granada, las secciones se queden en Granada. Es verdad que la ley contempla que alguna sección se pueda desplazar a otro sitio, pero se dice claramente que debe responder a razones de necesidad acreditada, y aquí esa necesidad no está por ningún lado.

-Porque aún no se sabe cómo va a evolucionar esta segunda instancia penal...

-Claro. Málaga y Sevilla, que piden que se desplacen allí, dan tres razones. La primera es la territorialidad, pero la territorialidad no tiene nada que ver porque son recursos que se hacen telemáticamente, no requieren la presencia del justiciable y casi con absoluta seguridad no van a requerir ni la presencia del abogado. Se redactan, se mandan vía Lexnet y lo mismo van a tardar en llegar de Sevilla a Santiago de Compostela, que de Sevilla a Granada o de Sevilla a Sevilla. La segunda razón de la que hablan es la del perjuicio al ciudadano, que tampoco se da porque el ciudadano no se tiene que desplazar para nada. También se refieren a la importancia del volumen de asuntos, pero en la visita que hicimos al presidente del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) nos dejó muy claro que eso no va a tener ningún peso: lo importante realmente es el nivel de resolución que tengan las salas. Si de mil recursos, 800 son de Sevilla, 100 de Málaga y 50 de Granada, eso no justifica que las secciones estén en Sevilla, siempre y cuando las salas que estén en Granada tengan la capacidad de resolverlo puntualmente.

-Tanto el presidente del TSJA, Lorenzo del Río, en su voto particular, como el presidente del CGPJ, supeditan ese posible desplazamiento a que hubiera razones objetivas, pero no lo descartan completamente.

-Es que no se puede descartar porque está en la ley. Pero en este caso esas razones no se van a dar. Se podrían dar si se crearan las salas en Granada y se viera que van tan lentas que no son capaces de resolver los recursos. Pero entonces en lo que habría que pensar es en crear más salas y no en cambiarlas de sitio. Aquí hay unos intereses corporativos de los jueces clarísimos. Cuando la sala de Gobierno del TSJA toma el acuerdo favorable al desplazamiento es porque la mayoría de los jueces son de Sevilla y Málaga. Son jueces mayores, que quieren jubilarse de magistrados del TSJA pero no quieren moverse de la ciudad donde viven.

-¿Por qué nosotros somos provincianos si pedimos que las secciones se queden en Granada y no los malagueños y sevillanos cuando piden que se desplacen?

-Es curioso. Resulta, como dice el decano de los abogados de Sevilla, que es provincianismo que Granada pida para sí lo que le corresponde pero no que Sevilla pida lo que no le corresponde. Todos los argumentos que se dan desde Sevilla y Málaga han obviado la declaración unánime del Parlamento andaluz; y los políticos del PP del Sevilla olvidan que Juanma Moreno se ha manifestado de manera clara a favor de Granada... La clave del asunto es que Granada no puede permitir que se le sigan expoliando competencias. Ya se llevaron los sevillanos toda la Junta de Andalucía para allá.

-¿Cree que la movilización social tiene más que ver con la importancia que tiene la capitalidad judicial o con el hecho de que Granada ya no esté dispuesta a soportar más agravios?

-Creo que la segunda razón es lo importante. Al ciudadano que no ha pisado nunca un juzgado la Justicia le da igual. Que se invierta dinero público en los presupuestos no mueve a la gente. A la gente le mueve la Sanidad o la Educación. Pero la Justicia, si no has sido usuaria nunca... Pero con los hospitales, con los trenes y la capitalidad judicial se ha conseguido despertar la conciencia de los granadinos, que estábamos aletargados y aceptando como borregos todas las decisiones políticas que se tomaban sin cuestionarlas.

-Desde la plataforma Juntos por Granada se insta a la Junta de Andalucía a que, en caso de que finalmente se aprobara el desplazamiento, se llegue hasta las últimas consecuencias. ¿Cree que los políticos van a estar a la altura?

-Para que tuviéramos seguridad de que las secciones se queden aquí es necesario modificar el Estatuto de Autonomía. Y por esta razón no creo que hubiera consenso de todos los políticos andaluces, salvo que previamente se pactara con todos los partidos políticos que iban a votar favorablemente. Hasta ahora no ha habido ningún partido político que esté en contra de que esto se quede en Granada. Si fuera necesario ese último empujón, a lo mejor podría intentarse.

-¿Cree que va a ser necesario o confía en que el CGPJ pare la decisión?

-Yo creo que el CGPJ ahora mismo no se va a pronunciar para nada. La realidad es que cuando estuvimos viendo al presidente se habían registrado en toda Andalucía cinco recursos. La sala de Granada tiene capacidad suficiente para resolver no cinco, sino 50 o 500. Los recursos se ponen difíciles de resolver cuando hablamos de miles y no estamos en esa situación. Yo confío en que la situación se va a demorar todo lo posible y se va a esperar. Pero no las tengo todas conmigo.

-¿Debe pesar más el voto del presidente del TSJA que el acuerdo de la sala de Gobierno?

-El presidente del CGPJ nos dijo que no es vinculante para ellos el acuerdo de la sala de gobierno, y que para él tiene tanta importancia el fundamentadísimo voto particular del presidente con las tres adhesiones que tuvo que el resto del acuerdo. ¿Quién conoce mejor el funcionamiento del TSJA que el presidente?

-Las nuevas secciones penales del TSJA no son la única preocupación del Poder Judicial, al que se le plantea otra 'batalla' con los juzgados únicos de cláusulas suelo...

-Esos juzgados han nacido colapsados, servidos por un juez titular y un juez en prácticas que se va a encargar de todas las reclamaciones. Va a haber muchas demandas, desde el Colegio detectamos que hay movimiento y que los despachos están teniendo ya encargos profesionales, así que tengo serias dudas de que los juzgados no se colapsen de manera clara.

-¿Cuál sería la alternativa?

-La alternativa sería el reparto, aunque tiene un problema. Si hay en Granada casi una veintena de juzgados de primera instancia, pueden darse otras tantas opiniones contradictorias. ¿Qué pasaría entonces? Que todo se derivaría a la Audiencia Provincial, que ya tiene mucho trabajo por de las cláusulas suelo, porque no hay dos sentencias iguales, hay que mirarlas con lupa y son resoluciones difíciles. Un juzgado único sí tiene la ventaja de un criterio único.

-¿Desde el Colegio se está notando ya esa 'avalancha' de reclamaciones?

-Sí, lo notamos sobre todo por las conversaciones diarias con compañeros y por nuestros propios despachos. Ya se está viendo un incremento. La sentencia de las cláusulas suelo ha abierto un nicho de mercado que se ve hasta en la propia prensa con la publicidad de los despachos.

-El próximo miércoles se celebra el Día de la Justicia Gratuita, uno de los principales caballos de batalla de la abogacía. ¿Cómo está evolucionando con la salida de la crisis?

-La justicia gratuita tiene dos aspectos, el interno y el externo. En el aspecto interno la justicia gratuita sigue dando el mismo trabajo que antes, no baja el número de asuntos. En el aspecto administrativo, desde el punto de vista de Andalucía no estamos mal. Hemos conseguido que la Junta regularice los pagos, hemos revisado al alza los baremos y nos mantienen el número de abogados de guardia diarios para asistencia al detenido. Vamos a ver qué pasa ahora con el cambio en la Consejería de Justicia. Esto lo hemos conseguido con Emilio de Llera como consejero, pero ahora ha sido sustituido por Rosa Aguilar. Tenemos la ventaja de que es colegiada no ejerciente del Colegio de Abogados de Córdoba, así que es 'de la casa', por lo que debe tener una sensibilidad especial respecto a los problemas de la abogacía.

-Con estos problemas solucionados, ¿quedan reivindicaciones pendientes en esta materia?

-La reivindicación de la justicia gratuita a nivel nacional es que está mal pagada y que no se revisan los baremos, y cuando se hace se revisan a la baja. Hay que recordar que estamos de guardia 365 días al año las 24 horas del día.

-Otra de las quejas de los operadores jurídicos granadinos es la dispersión de las sedes judiciales y las malas condiciones de los edificios. ¿Desde que llegó al Decanato en 2010 ha visto algún avance?

-Estamos como estábamos. El presidente de la Audiencia Provincial en una mesa que ha constituido habla del eje Plaza Nueva-Caleta porque hablar de una Ciudad de la Justicia es pensar en muchos millones de euros. Lo cierto es que avanzaríamos mucho si se lograra poner en total funcionamiento el edificio de la Caleta, que tiene cuatro plantas vacías. El problema es que para eso el edificio tiene que adecentarse y adaptarse y eso vale dinero, que no está o no se ve. El proyecto importante parece ser quedarse con el edificio de Salud y trasladar Salud a Almanjáyar. Si se lograra ese edificio para Justicia ya sí se podría hablar de una Ciudad de la Justicia o al menos de un espacio de la Justicia en la Caleta, quedándose en Plaza Nueva la Audiencia y el TSJA y la Fiscalía en el Banco de España. Pero claro, no creo que la Junta esté en condiciones económicas para que el día en que se vaya el último trabajador de Salud entren los albañiles. Eso es lo que quisiéramos, pero si no es así estaríamos hablando de un proyecto de al menos cinco años, y la verdad es que La Caleta está al límite. Si no se abren las cuatro plantas inmediatamente, la Caleta está para dar problemas de seguridad, de evacuación, de congestión, de masificación...

-¿Cree que la Junta está dispuesta?

-Hace falta voluntad política. Si hay voluntad política la reforma de la Caleta se hace en un año. Eso lo tengo claro. Como que si hubiera voluntad política en Navidad estaba aquí el AVE.

-¿La Justicia es siempre la hermana pobre?

-La Justicia no da votos, y como no da votos no genera deseos de inversión por parte de los políticos. Si la Justicia diera votos estaría todo arreglado.

-Hablando de edificios, ¿cómo va el histórico proyecto de las sedes colegiales?

-Nuestra primera preocupación es trasladar la sede de Motril a un local nuevo, porque la actual no reúne condiciones cómodas ni de salubridad. Hemos visto un local alrededor de la Plaza de la Aurora con capacidad suficiente para poner un Colegio digno. Aunque sea una delegación de Granada, el censo de Motril tiene tantos colegiados como los de muchos colegios de abogados de España. Tenemos un proyecto cerrado y mi deseo es que para las próximas fiestas de Santa Teresa en octubre lo podamos inaugurar.

-¿Hay visos de poder sacar adelante el proyecto de unificación de sedes en la capital?

-A mí no se me va de la cabeza, pero la situación económica y del mercado inmobiliario no es la más idónea. Trasladarnos a una sola sede que reúna las dos que tenemos actualmente, que sería económicamente un avance tremendo, obliga a vender una. Mientras que en la época de bonanza hemos tenido tres o cuatro ofertas todos los años por esta sede, ahora mismo eso ya no existe. Parece que ahora se está moviendo algo más la cuestión y nuestra esperanza es poder hacerlo. Sería muy bueno para el Colegio. Yo no desisto de poderlo hacer, aunque me queda solo año y medio de mandato. Y si no lo podemos hacer, al menos dejarlo encauzado para que lo haga el siguiente decano.

-Este 2017 ha sido un intenso para la vida colegial. A principios de año y después de varios de litigio se produjo la integración en la Junta de Gobierno de los miembros de la candidatura que impugnó las elecciones parciales de 2012. ¿Cómo ha sido ese proceso?

-Hemos tenido que resolver lo que dictaba la sentencia del juzgado de lo contencioso adoptando un acuerdo e integrando a los compañeros que ganaron la sentencia. Confío en que dentro año y medio, con el cambio en las elecciones -ya elegimos a los 16 miembros de la Junta de Gobierno y no por mitades- eso represente ya la normalidad y la paz colegial y nos olvidemos de disputas.

-¿Cómo se está desarrollando el trabajo de esta nueva Junta de Gobierno integrada?

-Bien, como no podía ser de otra manera. Los compañeros que entran se dan cuenta de lo que se trabaja aquí, y además vienen con mucha ilusión y muchas ganas. Han luchado mucho por estar ahí y se está desarrollando perfectamente, sin ningún problema.

-Le queda año y medio de mandato, ¿cuáles son sus objetivos?

-Mi objetivo es cumplir el mandato para el que fui elegido por segunda vez. Quiero terminar el mandato pacíficamente, con la conciencia tranquila de haber hecho las cosas lo mejor posible, de haberle dedicado muchísimas horas al Colegio a costa de mi familia y de mi despacho. Yo aspiro a que me recuerden como un decano que se dejó la vida aquí, con sus luces y sus sombras, pero presidido siempre por el interés del Colegio y por el deseo de no perjudicar a los compañeros intentando hacer las cosas lo mejor posible.

-En estos años, ¿cómo ha evolucionado la Abogacía?

-Desde el punto de vista tecnológico ha sido la explosión con Lexnet. Además ahora se plantean problemas que antes no se planteaban, como la ciberseguridad, y las redes sociales también han revolucionado el ejercicio profesional. El enfoque es totalmente distinto; la Abogacía ya es una profesión como otra cualquiera. Esto ha cambiado muchísimo y va a cambiar todavía más. Durante esta legislatura tenemos aparcado el proyecto de Ley de Servicios Profesionales, pero veremos cuando salga adelante.