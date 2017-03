"Habrá otra huelga en el tercer trimestre"

-el de este jueves es el tercer paro educativo en lo que va de curso. ¿Esto no supone perder fuerza en la movilización?

-Hemos comprobado que no. Cuando atacan la educación pública y de verdad tenemos motivos para movilizarnos la gente sale a la calle y deja de ir a clase. Eso se ha visto en las sucesivas huelgas. No ha bajado la participación del estudiantado. El hecho de que esta vez esté convocado también el profesorado va a ser un punto a favor de la movilización porque al final todas esas presiones que se ejercen sobre los estudiantes deberían ser más fáciles de compensar en el momento en el que los profesores entran en la convocatoria. La movilización es la única forma de acabar con los ataques que sufre la educación.

-En las anteriores convocatorias se dieron las mismas razones para secundar el paro educativo, pero no participó el profesorado. Ahora sí están convocados, y los motivos son los mismos que se argumentaron en las anteriores convocatorias...

-En octubre estuvieron convocados los profesores por el sindicato Ustea. Después del periodo electoral y la desmovilización de la gran mayoría de los sindicatos de trabajadores, creo que han visto que es el momento de retomar la movilización. Era necesaria una convocatoria y, además, a nivel estatal se ha sacado una fecha conjunta entre estudiantado y profesorado.

-También ha llamado la atención en las últimas convocatorias el alto porcentaje de alumnado que no asistió a clase y el número, mucho más reducido, de alumnos que fueron a las manifestaciones...

-El hecho de poder faltar a clase implica un mínimo nivel de convencimiento de las razones para ir al paro, pero sí es cierto que muchas veces los estudiantes no están tan concienciados para ir a la calle. Ese es parte del trabajo que tenemos que hacer desde las organizaciones sindicales. Entendemos una huelga de estudiantes llenando las calles. Que muchos alumnos no vayan a clase un día no tiene el mismo impacto que esos mismos estudiantes salgan a la calle.

-En la anterior convocatoria se explicó desde la Coordinadora la necesidad de que no hubiera un piquete por cada organización sindical

-Siempre hemos intentado procesos unitarios, y en esta huelga se está viendo la luz. Hay una plataforma unitaria que trabaja para que tanto los piquetes como la labor de difusión se haga de forma unitaria. Parece que va a ser así el día 9. Van a salir piquetes unitarios, excepto SAT Estudiantes, entre todos los sindicatos estudiantiles y de profesores. Puede ser una primera experiencia de unidad en este sentido.

-Después del 9 de marzo, ¿hay previstas más movilizaciones?

-Esperamos que sí. La Red de Estudiantes en Movimiento ha contactado con el resto de sindicatos y organizaciones y trabaja para ir a un encuentro estatal en el que se haga una hoja de ruta y organizar una convocatoria de cara al tercer trimestre. Habrá una nueva convocatoria den abril o mayo casi seguro.