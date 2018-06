"Ha ido bien, ha sido facilillo"

Minutos antes de que den las diez de la mañana Alicia González sigue sin poder disimular el temblor de manos. Extiende el brazo y muestra el tenue y constante movimiento involuntario de sus dedos. Acaba de salir del primer examen de la Selectividad, la rebautizada como Prueba de Evaluación de Bachillerato para el Acceso a la Universidad (Pevau). "Creo que me ha salido bien", afirma mientras muestra el examen. Es la primera en salir de la prueba de Lengua Castellana y Literatura en la sede 6, en el Espacio V Centenario. En la faz de la hoja que muestra, un fragmento de Historia de una escalera, de Antonio Buero Vallejo. En el envés, un editorial de El País sobre paro juvenil, las "profundas debilidades de la recuperación económica" y la "despreocupación por los jóvenes" por parte de los gestores económicos. El editorial fue publicado el pasado mes de marzo.

"Creía que iba a caer novela o Machado". Alicia, alumna del Juan XXIII de la Chana, no acertó en sus cábalas. A la hora de elegir, se ha decantado por el género teatral. Su objetivo es entrar en el grado de Derecho, una meta que ve factible. "Ha sido más fácil" de lo que esperaba, "pero como vas nerviosa...", asegura, con la tensión todavía visible en la rigidez de los hombros. Alicia reconoce que la noche anterior a los exámenes "no he dormido".

En Historia de España se dio a elegir entre el Estado Franquista e Isabel II

Juan José García, del mismo instituto, asegura que el trance de la Selectividad "difícil no es". Sobre su futuro en la Universidad, asegura que tiene claro que quiere hacer Historia. Le entró el gusanillo de pequeño, de la mano de su padre, cinéfilo. Además de futuro historiador, Juan José es poeta y compositor de temas de rap. Tiene claro que es más que probable que consiga acceder a la carrera que ha elegido. Tiene un 7 de media en Bachillerato y la nota de corte de Historia en la UGR está en un 5. En la Universidad de Granada son cinco las titulaciones que el pasado curso exigieron más de un 12 de nota de corte para acceder. La más exigente fue, un año más, el doble grado de Matemáticas y Física. Sus 21 plazas fueron ocupadas por estudiantes que tuvieron una nota superior al 13,164 sobre un máximo de 14.

Más exigente es la opción elegida por Eduardo Arroyal, de Escolapios. Aspira a entrar en Administración y Dirección de Empresas, grado que en la primera fase del pasado curso se quedó con una nota de corte de 9,605. "Yo creo que sí, que me puede llegar" la media que resulte entre la Pevau y Bachillerato. Afirma que el examen ha sido "fácil" y que lo ha afrontado "tranquilo". Los planes para las próximas semanas son "buscar un trabajo" y "pasármelo bien".

El vicerrector de Estudiantes de la Universidad de Granada, José Antonio Naranjo, confirmó que la primera jornada de la Selectividad 2018 había transcurrido "con normalidad" en todas las sedes, tanto las de la provincia como las del territorio MEC. "Todo ha ido bien", resumió Naranjo, que siguió la jornada desde la sede del Vicerrectorado, en el Espacio V Centenario. En ese inmueble, antigua Facultad de Medicina, está la sede de la Pevau con más alumnos convocados, 584.

Tras el examen de Lengua t Literatura fue el turno de Lengua Extranjera, mayoritariamente Inglés. La jornada se cerró con la prueba de Historia de España que presentó como opciones Isabel II, Carlismo y Guerra Civil, por un lado, y la creación del Estado Franquista, por otro. Hoy, a las ocho y media de la mañana, nueva convocatoria para los 5.000 granadinos que aspiran a ser universitarios. Fundamentos del Arte II, Latín II y Matemáticas II son las materias que abren la jornada, que se desarrollará en horario de mañana. El jueves, último día, sí está previsto que la jornada sea completa. Por la tarde están previstos los exámenes para solventar las incompatibilidades horarias.