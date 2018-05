"Hemos impuesto la transparencia y un cambio en el modelo productivo"

Cuenca lamentó también que "todavía" haya grupos políticos con un modelo de gestión "de partido" que no son capaces de anteponer los intereses generales a los particulares. Y, subrayó que "a Granada le va mejor" cuando todos suman en vez de "torpedear", por lo que pidió a la oposición, especialmente al PP, que dejen de atacar y "arrimen" el hombro. De la comisión de seguimiento del AVE, convocada para este mes, ha esperado compromisos y el anuncio de la reconexión tras más de tres años de aislamiento.

En declaraciones a Efe , el regidor reconoce que está dispuesto a volver a optar al bastón de mando granadino, una decisión que tomará el PSOE este mismo mes y que no requerirá de un proceso de primarias porque, "hasta el momento y que yo sepa", explicó, ningún otro socialista se ha postulado para ser el candidato. "Lo más nefasto que le puede pasar a una ciudad es que por la corrupción de unos llegue la Policía a un ayuntamiento y lo ponga todo en solfa", apuntó Cuenca para recordar las escenas que vivió esta capital con la detención del exalcalde José Torres Hurtado (PP) en el marco de la Operación Nazarí que propició su nombramiento.

La reordenación del mapa de líneas, en mayo

El alcalde, Francisco Cuenca tiene previsto que la reordenación del mapa de autobuses urbanos esté lista este mes de mayo, pendiente de que "lo antes posible" concluyan los ajustes del software que dará soporte a los transbordos gratuitos con el Metro, que se pondrán en marcha en paralelo a las nuevas líneas. Esta es la "voluntad" del equipo de gobierno que preside, según indicó a Europa Press con motivo de sus primeros dos años al frente del Ayuntamiento. Cuenca descarta en principio que se prevea esperar a la finalización del curso universitario y el inicio del verano para poner en marcha el nuevo sistema, que tendrá como principal novedad una "LAC de punta a punta" de la ciudad, a diferencia de la actual que cubre su área más céntrica. También reitera que espera "recoger" las "aportaciones" de la oposición en esta materia en la próxima convocatoria del Observatorio de la Movilidad, que se ha reunido anteriormente en doce ocasiones. Se trata de "concretar la mejor reordenación de líneas de autobuses posible" pues la que ha habido hasta ahora no es "viable" pues "centenares, si no miles de personas dejan de utilizar, por los transbordos, el sistema", que "cuesta más dinero de lo previsto cada mes". Por último, critica que PP, Cs, Podemos e IU "no han presentado nada" al respecto.