"La impugnación del Congreso Provincial es una pataleta de perdedor"

-Acaba de cumplir un año al frente de la Secretaría General del PP. ¿Qué balance hace?

-Ha sido un año intenso, era un periodo de incertidumbre porque se empezaba a vislumbrar el Congreso Provincial, que después hemos podido ver cómo se ha desarrollado. Desde el primer instante mi trabajo ha sido intentar evitar problemas y que el partido estuviera activo. Tenemos un reto importante de cara a 2019, que es recuperar lo que nunca debimos perder, el gobierno en el Ayuntamiento de Granada y en la Diputación, además de muchos consistorios en los que ganamos las elecciones, pero no llegamos a gobernar.

-El análisis que se hace en el PP de la pérdida del Ayuntamiento y la Diputación deja a un culpable: José Torres Hurtado.

-La pérdida traumática del Ayuntamiento y las circunstancias que lo rodearon ha lastrado la imagen de partido. Todavía quedan coletazos internos y parte de la controversia que se generó en el Congreso Provincial parte de esta situación.

-¿Cómo se aborda a nivel de estrategia un escándalo como el caso Nazarí con un alcalde saliendo detenido del Ayuntamiento?

-Contemporizando y manteniendo la cabeza fría. No es fácil, pero mi primera premisa ha sido la de ser honesto con la gente. Es cierto que se ha generado una maraña de humo alentada también por el PSOE, pero creo que el partido sale reforzado y con un nuevo impulso. El Ayuntamiento está actualmente paralizado, con un alcalde socialista que tiene como única preocupación salir en las fotos.

-¿Cree que el alcalde tiene margen de maniobra pese a la situación económica heredada?

-Cuando no se está preparado para gobernar lo más fácil es echarle la culpa a otro. Si eres el alcalde tienes que asumir la responsabilidad con todas las consecuencias.

-El grupo municipal del PP ha aprobado el plan de ajuste en la capital. ¿Los acuerdos son posibles?

-Ha sido un ejercicio de responsabilidad. No podemos paralizar el Ayuntamiento y los partidos políticos tienen que llegar a acuerdos. Con pasos como este reforzamos nuestra credibilidad, sacando del atolladero al Ayuntamiento después de que el PSOE no lograra llegar a un acuerdo con las fuerzas radicales de izquierdas.

-Sebastián Pérez mantiene a nivel interno un discurso duro en el sentido de que el partido tiene que dejar de mirarse el ombligo de cara a las próximas citas electorales. De hecho, el PP parece que ya ha entrado a saco en la campaña para las elecciones autonómicas...

-Es uno de nuestros objetivos. Hemos vivido un tiempo de inestabilidad provocado por la situación de Cataluña que ha distorsionado las cosas. El primer envite electoral llegará con las elecciones autonómicas, que podrían celebrarse a finales de 2018 según le convenga a la señora Díaz. La maquinaria de un partido no puede pararse y ahora estamos terminando de renovar el partido a nivel provincial. Hay que poner orden en tu casa para afrontar las elecciones.

-Pero esta renovación se ha encontrado con una china en el zapato como es la impugnación del Congreso Provincial por parte de Juan García Montero, una situación que se dirimirá en los tribunales a partir del próximo 5 de julio. ¿Cómo afronta este proceso que volverá a poner en el disparadero al partido?

-Hay gente que no asume cuando pierde e intenta ganar en los despachos lo que no ha conseguido en las urnas. Está claro que esto no es bueno para el partido, pero estamos muy tranquilos de cara al juicio porque todas las reclamaciones del señor García Montero han sido desestimadas por los órganos internos del partido. Es una pataleta de perdedor. Tengo aprecio personal a Juan García Montero y a otros miembros de su candidatura, pero se embarcaron en un discurso complicado. Todo lo que sea mejorar el partido es lícito, pero no se debe manchar el nombre de tus siglas.

-Al juicio que se celebrará en julio se une la situación de la 'aldea gala' de Monachil, donde la Ejecutiva Provincial no reconoce los resultados de la asamblea que dio la presidencia a Cristina Marín, que está alineada en el sector de García Montero.

-Las juntas locales dependen de la dirección provincial del partido, lo quieran o no. No entiendo aferrarse a un discurso victimista cuando se pueden hacer bien las cosas, convocar los congresos en tiempo y forma y no a escondidas buscando la polémica. Es una gota en el agua, llevamos 130 congresos en la provincia y, curiosamente, esta situación solo se ha dado en Monachil.

-Esta crisis en Monachil viene 'aliñada' con el componente mediático de la aparición del expapa del Palmar como afiliado al PP y en el sector 'oficialista'. ¿Era consciente del currículum de Ginés Jesús Hernández, antes conocido como Gregorio XVIII?

-Es anecdótico. Es verdad que está el amarillismo de la afiliación de este hombre, a quien no conozco personalmente. Nosotros no exigimos ningún informe previo para afiliar a nadie, entendemos que todos se mueven por el ideal de mejorar la vida de sus vecinos.

-En Granada vivimos un tiempo de fuertes liderazgos en los que se entrelazan los cargos institucionales y orgánicos. ¿Su entrada en la Diputación responde a una intención de reforzar el perfil político del grupo provincial?

-Los partidos se refuerzan de cara a las elecciones. Mi entrada viene motivada porque el presidente de la Diputación es el secretario general del PSOE y gran parte de la actividad política de los socialistas se va a centralizar en esta institución. Nosotros tenemos que fiscalizar su trabajo y reforzar nuestra posición en Diputación porque Entrena está realizando una política errática.

-¿Sería usted el presidente de la Diputación si se dan las circunstancias electorales necesarias?

-Lo importante no es que sea el presidente, lo importante es ganar la Diputación. Dependerá de muchas circunstancias, lo de los nombres es secundario. Yo estoy satisfecho de mi trayectoria, soy afiliado desde los 18 años, he sido alcalde de mi pueblo [Albolote] que es la mayor satisfacción que puede tener un político, he estado en el Congreso de los Diputados...

-¿Le recomendaría a Sebastián Pérez que viviera la experiencia de ser alcalde de su pueblo, en esta caso Granada?

-Creo que Sebastián Pérez, si es el candidato del PP, será sin duda el próximo alcalde de Granada. Su capacidad de gestión está fuera de toda duda y sabe dar soluciones.

-¿María Francés o Juan Antonio Fuentes tienen posibilidades de repetir en las listas para las municipales de 2019?

-Hay que renovar el partido, es lo que pide la gente. La imputación de nuestros concejales no tiene sentido porque contaban con todos los informes técnicos favorables. Dependiendo de las circunstancias se optarán por unos nombres u otros, pero insisto en que lo importante es el proyecto.

-En la crisis hospitalaria de Granada el PP ha mantenido un discreto segundo plano y no se ha intentado sacar réditos políticos de manera explícita. ¿Responde a una estrategia?

-La gente se ha cansado de las mentiras del PSOE, no se puede tocar algo tan fundamental como la Sanidad. No es lo mismo la Sanidad que el AVE o el Metro, la salud nos afecta a todos. Granada ha dicho basta ya y nosotros hemos dejado que hable la gente y que diga lo que piensa. No se puede desmontar el sistema sanitario de Granada y han sido los propios profesionales los que han liderado esta batalla. La Junta ha castigado a Granada durante años, Susana Díaz y José Entrena no creen en Granada. Y luego nos topamos con escándalos como el de la gestión de Cetursa... La segunda Circunvalación y el AVE vendrán con Mariano Rajoy, el PP ha sido el partido que ha traído a Granada las grandes inversiones.

-¿La moción de censura al alcalde es una estrategia para mantenerlo debilitado? ¿Le interesaría de verdad al PP entrar en el Ayuntamiento en la situación actual?

-El alcalde está debilitado porque sólo está preocupado por hacerse fotos y no tiene una línea política. Al PP siempre le interesa gobernar porque es la única manera de cambiar para mejor la vida de los ciudadanos. Si hay una sola oportunidad de hacerlo lo haremos.