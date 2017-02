El informe de la excavación en la 'fosa de Lorca' revela que hubo desenterramientos

El pasado 21 de octubre, el equipo de investigadores liderados por Miguel Caballero y Javier Navarro abandonó cabizbajo el Peñón del Colorado, después de buscar infructuosamente los restos de Federico García Lorca y sus compañeros de infortunio. Pero era sólo el punto y seguido de las investigaciones. Dejaron Alfacar con una ingente batería de datos que, después de cuatro meses de concienzudos análisis, ha dado un resultado concluyente: "Lorca estuvo enterrado allí".

El próximo 15 de febrero presentan en Madrid el informe de su intervención en el Peñón del Colorado, donde darán a conocer las "evidencias" que demuestran que esa zona, enfrente del Cortijo Gazpacho, "fue un lugar de ejecuciones y que se produjeron enterramientos y posteriores desenterramientos de seres humanos". "Es un informe muy serio y sin fisuras", defiende Miguel Caballero, que adelanta que la presentación se realizará en la sede de Bez en Madrid y que los resultados se colgarán en la web de la asociación Regreso con Honor para que pueda ser consultada por todos los interesados. "Trabajamos con absoluta transparencia porque este informe ha sido elaborado por expertos de primer nivel ajenos al equipo que trabajó en el Peñón del Colorado", continúa el autor de Las trece últimas horas en la vida de García Lorca.

Expertos ajenos a la excavación se han encargado de redactar las conclusiones

El movimiento de tierras y todos los estudios que se han realizado en los últimos meses "evidencian" que el lugar que Caballero ubicó como el lugar en el que se enterró a Lorca fue, además del campo de instrucción de la Falange, un paraje en el que tuvieron lugar ejecuciones de seres humanos. Personalidades como el antropólogo forense Francisco Etxeberría han participado en un estudio en el que también se ha contado con los Mossos d'Esquadra para analizar el proyectil que apareció durante las excavaciones. La Universidad Politécnica de Valencia también ha realizado una animación en 3D en la que ubica los pozos que se encontraban en la zona en 1936, de los que uno de ellos se ha documentado con "exactitud". "Todo coincide con las indicaciones de Eduardo Molina Fajardo", afirma Caballero sobre las investigaciones del que fue director de Patria y que él retomó con la colaboración del general Nestares, hijo del jefe del frente de Víznar cuando en 1936 fusilaron a Federico García Lorca.

Este reseteo de la búsqueda del poeta implica que vuelvan a surgir las preguntas de cómo y cuándo fue desenterrado el autor de Yerma. El hecho de que no aparecieran los restos de sus compañeros de infortunio, el maestro Dióscoro Galindo González y los banderilleros Joaquín Arcollas Cabezas y Francisco Galadí Melgar, parece que desecha la teoría de que el poeta fue desenterrado por la familia pocos días después del fatídico 18 de agosto de 1936. Al no encontrar restos de ninguno de los represaliados vuelve a escena la hipótesis de que el Estado franquista ordenó trasladar los cuerpos al Valle de los Caídos. En este sentido, Caballero admite que con las informaciones actuales no se puede saber dónde está enterrado el cuerpo del poeta, aunque todo apunta, según la investigación que se dará a conocer la próxima semana, a que Lorca y sus compañeros fueron desenterrados al mismo tiempo. En este sentido, Miguel Caballero afirma que hay evidencias de que la fosa de El Fargue fue vaciada y que los restos de los represaliados fueron trasladados al Valle de los Caídos. En este punto resalta que sería vital conseguir el informe sobre la muerte de Lorca que elaboró el policía José Mingorance por encargo de Franco, "que con seguridad se encuentra en los archivos del Ministerio del Interior".

Finalmente, la excavación en Peñón del Colorado no fue el punto y final a las investigaciones de Caballero y su equipo. Fue el punto y seguido.