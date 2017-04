Un informe medioambiental decidirá en qué calles podrá haber música en directo

El área de Medio Ambiente del Ayuntamiento de Granada está elaborando un informe técnico que determinará en qué calles, que limitación numérica de grupos y cuántos decibelios son aceptables para que se lleven a cabo conciertos en la calle. La idea es una vieja reivindicación de la ciudad que requiere no obstante de un cambio normativo que permita llevar la música en directo a locales, plazas, calles y equipamientos públicos. La concejal de Movilidad, Seguridad Ciudana, Turismo y Comercio, Raquel Ruz, explicó ayer a requerimiento de IU, que el informe técnico ya está encargado y que este año se han llevado a cabo numerosas reuniones con el sector pero que hay que dirimir ciertos aspectos de la ordenanza de la convivencia en aras a no provocar el rechazo social, sobre todo en ciertas zonas históricas de la ciudad. "Pudiera ser que por querer ir deprisa no calibremos y provoquemos que haya un movimiento social en contra de la música en directo y no es eso lo que queremos", apuntó la concejal socialista, quien compartió el deseo de IU de que Granada se convierta en ciudad de la música.

"Granada debe luchar por conseguir dos distinciones, primero por recuperar su patrimonio y, segundo, por la defensa de la música en vivo", relató el portavoz de IU en el Ayuntamiento de Granada, Francisco Puentedura, y apremió al Ayuntamiento para que después de un año esperando posibilite las licencias en espacios públicos "siempre con control" para impulsar la música en vivo.