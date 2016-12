Un informe revela que once agentes dejaron de trabajar 27.000 horas en cinco años

El jefe de la Policía Local de Granada, José Antonio Moreno, desveló ayer los datos de un informe elaborado a raíz de la denuncia de un funcionario sobre el incumplimiento de horas por parte de los onces policías que desde el año 2011 estaban adscritos a la unidad medioambiental. Dice dicho informe que en 2012 estos once policías dejaron de hacer 5.254 horas; en 2013, 5.762; en 2014, 6.117; en 2015 5963 y en los diez primeros meses de 2016 hubo un descuadre de 4.529 horas. Sin querer culpar a los agentes, que solo cumplían órdenes, la concejal de Seguridad Ciudadana, dijo ayer que debe primar la prudencia en este asunto y que, de momento, el Ayuntamiento está a la espera del informe jurídico que depure responsabilidades.

La que entonces fuera concejal de Seguridad Ciudadana, Telesfora Ruiz, recordó que esta unidad se creó ante la preocupación por la conservación patrimonial de la ciudad con la intención, principalmente de controlar las pintadas así como conductas incívicas de dueños de perros. "Los turnos de la Policía no los hace el concejal sino los funcionarios", manifestó Ruiz, quien no se explica cómo no se abrió en su momento expediente disciplinario y adelantó que pedirá el listado de agentes con el número de jornadas realizadas en los últimos tres años. El actual jefe de la Policía Local le recordó que fue el superintendente jefe quién firmó la orden de los turnos.