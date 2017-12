"Los inmigrantes dormían en comisarías con el PSOE"

-han llegado a las costas españolas unos 12.000 inmigrantes más que en 2016, ¿qué previsiones y soluciones maneja el Gobierno?

-La presión migratoria desde Marruecos es muy alta pero además se ha abierto una vía nueva, la de Argelia, por las tensiones en Libia y en Túnez. Tenemos que fortalecer las relaciones con Argelia. Trabajamos para frenar la oleada de inmigrantes irregulares sobre cinco pilares: la prevención mediante la cooperación con los países de origen y tránsito, los proyectos operativos sobre el terreno, la lucha contra las redes de tráfico de personas, el control de las fronteras y el retorno.

-Pese a los pronunciamientos en contra de la Junta de Andalucía, muchas ONG, el Defensor del Pueblo español y el andaluz... los 500 argelinos llegados a Murcia fueron a la futura cárcel de Archidona. ¿Le sigue pareciendo al Ejecutivo una idea acertada?

-Ha sido una situación excepcional. Recibimos a mil personas irregulares en tres días en Murcia a los que salvamos de morir en el mar, porque venían en unas balsas no navegables. Como no podían disfrutar de libertad al entrar de forma ilegal, los llevamos a Archidona porque no se había utilizado nunca como centro penitenciario y estaba recién terminado. Las legislaciones española y europea lo permiten, el Supremo así lo tiene reconocido y lo habían autorizado siete jueces de instrucción con el informe favorable de la Fiscalía del TSJA. No están en condición de presos, sino como en un centro de internamiento de extranjeros (CIE). De hecho, las instalaciones están en mejor estado y con mayor comodidad que un CIE. Este fin de semana han empezado los reconocimientos por parte del Consulado e iniciaremos la política de retorno acordada.

-Acaba de presentar en Algeciras un nuevo CIE y dejó la puerta abierta a que no sean gestionados por la Policía. ¿Serán un modelo más parecido a un centro de acogida que de internamiento?

-No entiendo las críticas del PSOE. Cuando ellos gobernaban crearon cinco de los siete CIE actuales. Padecieron la crisis de los cayucos en 2006 e ingresaron a los inmigrantes en comisarías, cuarteles abandonados, campamentos... Los CIE tienen posibilidades de mejora y por eso hemos presentado el de Algeciras, uno de los más modernos de la UE y que tendrá una ocupación superior a la de los siete que existen. Los técnicos decidirán en qué otras zonas se construirán los nuevos.

-A menudo le piden explicaciones al Gobierno por las llamadas devoluciones en caliente de inmigrantes en la frontera.

-No me gusta esa expresión, lo que existe en algunos casos es un rechazo en la frontera, que es compatible con la directiva europea de retorno y con los derechos humanos. Tenemos la obligación de controlar las fronteras, proteger el Espacio Schengen y garantizar el derecho a asilo. Pero para solicitarlo no es necesario saltar una valla sino ir a un centro fronterizo y pedirlo si concurren las circunstancias necesarias para que se le conceda.

-España ha acogido a menos de 2.500 refugiados de los 17.337 comprometidos antes del 26 de septiembre. ¿Cuándo podrá cumplir con el compromiso?

-No estamos satisfechos, pero el Gobierno ha puesto en marcha los mecanismos establecidos por la UE para hacerlo. Cumplimos en materia de reasentamiento de refugiados y hemos hecho esfuerzos muy importantes también en las reubicaciones. Aun así, la asignación se hizo cuando en Italia y Grecia había 160.000 personas que necesitaban ser reubicadas o reasentadas y dos años después la realidad es bien distinta. De hecho, recibimos una carta de la oficina de reubicación de Grecia en que nos agradecían la insistencia en solicitar inmigrantes para reubicar, pero que no tienen personas que cumplan los requisitos para la reubicación. En cualquier caso, el hecho de que el plazo fijado por la UE haya finalizado no significa que no sigamos trabajando para acoger a refugiados; es más, el pasado jueves llegaron 203 sirios desde el Líbano y 15 más el viernes desde Turquía.