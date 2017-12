Una 'inocentada' convertida en agria polémica nacional

Lecrín es un municipio granadino de no más de 2.000 habitantes que cada año, con motivo de la festividad de los Santos Inocentes, celebraba una serie de actividades que hasta ahora habían pasado desapercibidas incluso en la provincia. Sin embargo, este año el Ayuntamiento de Lecrín apostó por recuperar parte de la fiesta que se celebraba en Chite -localidad que pertenece a este municipio- que ha acaparado protagonismo a nivel nacional por tener tintes de contenido machista, al menos según la lectura dada a las declaraciones del alcalde de Lecrín durante la rueda de prensa organizada para presentar la celebración.

Durante su intervención, el regidor, Salvador Ramírez (PSOE), indicó el pasado martes que dentro de las actividades había "una rifa". La recaudación sería para restaurar la iglesia de Chite, por lo que sería una subasta de carácter benéfico. Sin embargo, la polémica llegó cuando el alcalde dijo que se quería "recuperar la fiesta de bailes, de pedir, de pujar por una persona", que ejemplificó de la siguiente manera: "Yo voy a lo mejor con mi mujer y llega uno y dice '10 euros por que la señora del alcalde baile con otra persona'. Y entonces el alcalde, que está un poco mosqueao dice 'mi mujer cómo va a bailar con éste'. 15 euros, el otro puja. ¿Me comprendéis? Vamos pujando y así es como se recoge dinero para la fiesta".

Los vecinos defienden la iniciativa y aseguran que toda la polémica es un "malentendido"

Estas declaraciones provocaron el rechazo de diversos grupos políticos, inclusive el PSOE -partido al que pertenece el propio alcalde- y colectivos, que pidieron la cancelación de esta celebración tildada de "vergonzosa, denigrante e inaceptable", en incluso se llegó a pedir la dimisión del regidor por "fomentar el machismo" con este tipo de eventos.

Ante ello, el miércoles el alcalde de Lecrín indicó que "se había malinterpretado" la tradición de puja, además de insistir en que en ella "no sólo no se subastan mujeres" con las que bailar, sino que puede participar cualquier persona que quiera gastar una inocentada a un conocido pujando para someterle a un reto. Por lo que añadió que "quizá fue un ejemplo erróneo". Además, el regidor indicó que "lo que se está diciendo no es la realidad".

El festejo está organizado por los llamados mayordomos de las fiestas, por lo que el primer edil consideró que debían ser ellos los encargados de decidir si se mantenía o no la actividad. Sin embargo, ante todo el revuelo causado, el Ayuntamiento emitió ayer un comunicado en el que informó que "la Rifa de los Santos Inocentes se trata de un día de convivencia y festividad en el que se rifan solo y exclusivamente productos donados por los comercios y particulares, no dando cabida a ningún otro tipo de subasta".

Tal y como indicó ayer el presidente de la Diputación y secretario general del PSOE de Granada, José Entrena, Lecrín "no va a tener ninguna puja de baile" y admitió que el regidor del municipio puso un "malísimo ejemplo" que atentaba contra la dignidad de las mujeres para explicar en qué consistían las pujas y rifas de las fiestas de los Santos Inocentes, palabras que "luego rectificó".

Ante el revuelo, Granada Hoy trató de hablar la mañana de ayer con la concejal de Cultura y Fiestas de Lecrín, Eva Ruiz, que se mostró muy afectada por todo lo que había ocurrido en torno a este asunto, hasta el punto de casi no poder articular palabra. Por la tarde, la edil explicó a este diario que finalmente la subasta será "como la de todos estos años, con una rifa de productos recogidos por los miembros de la hermandad como se ha quedado patente y claro en el comunicado. Que se ha suspendido lo que era la rifa de bailes que en un momento ni si quiera estaba prevista como muchos medios han dicho, porque lo que se dijo era que se quería recuperar parte de la fiesta y que una parte de la fiesta eran los bailes, que se explicaron lo que era pero que en ningún momento se dijo que se iban a recuperar".

Pese a ello, en el pueblo hay cierto malestar porque consideran que "se ha dañado la imagen del municipio", según indicaron varios vecinos. Un tema ante el que la edil no quiso pronunciarse ya que consideró que "con el comunicado ha quedado todo claro".

Una de las vecinas de Chite con la que pudo hablar este diario fue Noelia Padial, quien consideró que "sí se ha manchado la imagen" del municipio, puesto que "se ha hecho que la opinión personal de nuestro alcalde parezca la opinión de todo el pueblo. Ni el ejemplo que ha puesto el alcalde es algo actual, ni la fiesta se celebra así. Yo que soy de Chite, puedo asegurarlo".

Según relató esta vecina, "lo que se celebra actualmente es una rifa de juguetes, bebidas, jamón, y productos de la tierra" cuyo beneficio se destina a "organizar las fiestas de Chite y para restaurar o mejorar la Iglesia del pueblo".

Por este motivo, Padial espera que "se pueda limpiar la imagen de Chite" y que el sábado -día que se celebra esta actividad- el municipio pueda disfrutar de sus fiestas sin problema, como cada año.