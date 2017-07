La inscripción de Primo de Rivera en el Sagrario, con las horas contadas

José Antonio Primo de Rivera tiene las horas contadas en las calles de Granada. Después de la retirada del monolito al fundador de la Falange en 2014 por imperativo judicial, el foco se pone ahora en la inscripción con su nombre en la fachada de la iglesia del Sagrario, junto a la Catedral, lugar de encuentro de los nostálgicos del régimen franquista cada 20 de noviembre. El pleno del Ayuntamiento aprobó ayer, con los votos en contra del grupo municipal del PP, la retirada de una de las huellas franquistas en la ciudad, para lo que previamente tendrán que pedir un informe a la delegación de Cultura de la Junta de Andalucía. ya que el nombre de José Antonio Primo de Rivera está esculpido en la pared del templo del siglo XVIII.

La iniciativa planteada por el grupo municipal de IU, que recoge una iniciativa de la Asociación Granadina Verdad, Justicia y Reparación (VJR), contó con el visto bueno del equipo de Gobierno del PSOE, Vamos Granada y Ciudadanos. Desde la delegación de Cultura de la Junta ya se cuenta con un informe previo sobre esta intervención, en el que desde el punto de vista técnico se subraya la necesidad de 'afinar' con el mortero que se debe emplear para tapar la inscripción "para que envejezca igual que la fachada de la Catedral. "Tiene que tener las garantías para que perdure en el tiempo y se integre", señalan fuentes consultadas por este periódico que subrayan que, con esta intervención, se podría poner fin a las continuas pintadas que sufre la fachada del Sagrario por sus actuales connotaciones franquistas. .

El PP votó en contra de esta iniciativa al igual que, estando en el Gobierno de la ciudad, se opuso a la retirada del monolito frente a Bibataubín alegando los valores artísticos de la escultural realizada por el Premio Nacional Francisco López de Burgos. El concejal popular Juan Antonio Fuentes defendió la postura de su partido afirmando que "no se puede seguir viviendo del revanchismo y del odio". "De los 27 concejales de la corporación muy pocos han vivido el franquismo y el único objetivo de la iniciativa es sacar rédito político", continuó Fuentes. "Anoche me dediqué a ver cuáles son los problemas que preocupan a los españoles en la última encuesta del CIS, que son el paro la corrupción, la economía, los partidos, la sanidad... Así hasta que me di cuenta que ninguno es la memoria histórica", zanjó el concejal popular, que señaló a Puentedura como uno de los problemas de los ciudadanos, originando un 'encontronazo' con el portavoz de IU, que por su parte, defendió la historia democrática de su formación y la importancia del PCE en la Transición.

El portavoz de C's, Manuel Olivares, señaló que apoyan la iniciativa porque "hay que cumplir con la ley", aunque pidió que no se haga "demagogia" con un asunto que sigue levantando ampollas 42 años después de la muerte del dictador. "Los que somos demócratas estamos en contra de las dictaduras, pero vengan de donde vengan, no nos importa el dictador", señaló. Por su parte, la portavoz de Vamos Granada, Pilar Rivas, pidió al Ayuntamiento que vaya más allá y retirar el rótulo del cementerio de Granada dedicado a "los caídos por Dios y por la patria".