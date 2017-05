Las instituciones aprobarán las cuentas de la Fundación Lorca para traer el legado

Si no se produce otro giro inesperado, en torno al 5 de junio se anunciará el acuerdo entre las instituciones y la Fundación Lorca para el traslado a Granada de los fondos del poeta, que en todo casi no llegarán para el día del cumpleaños del autor de Poeta en Nueva York como se había fijado como objetivo el Consorcio del Centro Lorca. La institución que preside Laura García-Lorca ha presentado su auditoría a las instituciones, un trabajo en el que ha contado con técnicos del Ayuntamiento y la Junta, en la que asegura que se han podido justificar el destino de todas las subvenciones, que se cifran en 28 millones de euros. En todo caso, la auditoría externa presentada el pasado mes de noviembre especificaba que se recibieron 21,4 millones de subvenciones para construir el Centro Lorca. Al margen , las instituciones tuvieron que afrontar a partes iguales el sobrecoste de la obras, 3,5 millones de euros, un dinero que el Ayuntamiento entregó a Ferrovial, mientras que Junta y Ministerio de Cultura deben aún liquidar su parte. La Fundación, a través de una oficina técnica, tampoco gestionó los llamados fondos noruegos para el equipamiento del edificio, una ayuda que en principio iba a ser de 4,2 millones de euros pero que finalmente no llegó ni a tres millones por el escándalo que rodeó la apertura del centro sin el legado. Cuando entraron estos fondos Laura García-Lorca y Juan Tomás Martín ya habían sido defenestrados y Junta y Ayuntamiento asumieron el control financiero. Estas aportaciones suman una cifra que ronda los 28 millones de euros.

El informe del pasado noviembre cifraba en 3,8 millones de euros el dinero que no se había justificado debidamente de los más de 21 millones recibidos de subvenciones públicas, aunque en este balance final no se incluyeron los 448.000 euros que Juan Tomás Martín, exsecretario de la Fundación Lorca y autor confeso del desfalco, facturó de 2011 a 2014 como gastos de seguimiento en un periodo en el que las obras estuvieron paralizadas. El informe también detallaba que la fundación depositaria del legado del poeta mantenía una deuda pendiente de cancelar por importe de 2,5 millones de euros, "existiendo documentos de reconocimiento de deuda con algunos proveedores". En todo caso, las instituciones ya han cotejado estos datos para despejar las dudas sobre la Fundación y aprobarán las cuentas en el próximo Consejo Rector, que se reunirá en las próximas semanas.