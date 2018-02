Los interinos de la UGR salen a la calle para pedir estabilidad

El colectivo de profesores interinos de la Universidad de Granada se manifestaron de nuevo ayer en la capital para exigir la estabilización de sus puestos en la institución académica. El colectivo de profesores ayudantes doctores y contratados doctores interinos critican que llevan más de cinco años en una situación de interinidad que en un principio, cuando accedieron a los puestos de docente en 2012, se dijo que era "excepcional". Alegan que, dada su condición de interinos, no pueden acceder a determinados méritos de investigación, docencia y gestión y se vulnera el derecho de promoción profesional. Además, insisten en que se les exigen esos méritos, a los que no pueden acceder por no ser personal permanente de la Universidad.

Para estabilizar su situación, exigen la adaptación automática de los contratos y que se "respete su derecho a la promoción". Esta exigencia se da en los colectivos de interinos del resto de universidades andaluzas. En la de Sevilla el pasado curso incluso se promovió una huelga entre el colectivo de docentes interinos, medida que en Granada se llegó a poner sobre la mesa. Manifiestan que su situación supone un fraude de ley y que la solución que proponen ya se ha tomado antes con otras figuras contractuales en situaciones excepcionales y que otras universidades ya las han adoptado.

Hasta ahora, el colectivo ya salió a la calle el pasado 1 de junio, ha recogido firmas y ha manifestado su situación en distintos foros universitarios.