Los interinos de la Universidad de Granada deciden en asamblea no convocar huelga

El colectivo de Profesores Ayudantes Doctores y Profesores Contratados Doctores Interinos (PAD y PCDi) decidieron no secundar la huelga de dos semanas convocada desde la Universidad de Sevilla a partir del próximo 22 de mayo. La asociación de interinos de la UGR, unos 200, remitió una nota de prensa en la que afirman suscribir "plenamente" los motivos por los que los profesores de Sevilla han convocado un paro. "Finalmente, con un 87% de los votos, el colectivo de la Universidad de Granada ha decidido que, aunque apoyan a sus compañeros de Sevilla y suscriben plenamente sus motivos, no se sumará a esta convocatoria", indica el colectivo, que ya se ha constituido en asociación. Como motivo para no ir a la huelga, los profesores interinos de la UGR alegaron que, "a pesar del descontento existente, en este momento" perciben "una disposición al diálogo por parte del equipo rectoral", por lo que consideran "un ejercicio de responsabilidad" continuar con su actividad docente. "No obstante, si la citada disposición al diálogo no se concreta en un futuro en un apoyo más decidido y medidas concretas, no se descarta tomar una iniciativa semejante", indica la nota. En este sentido, los profesores Ayudantes Doctores y profesores Contratados Doctores Interinos estudian adoptar "alguna medida reivindicativa para el día del comienzo de la huelga de la Universidad de Sevilla, como un paro parcial o concentración de apoyo".

Piden que se desbloquee su situación laboral de interinidad, que fue en un principio una solución a la limitación impuesta por la tasa de reposición. Indican que ser interinos les impide promocionarse y que se vulneran sus derechos laborales, por lo que instan a que se les facilite su paso a profesorado permanente.