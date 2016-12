La lucha interna para dirigir el PP 'dinamita' el grupo municipal

Además de hacer tambalear los cimientos de la credibilidad municipal, la operación Nazarí ha tenido algunos otros efectos colaterales en la vida municipal de la ciudad. La detención del que fuera alcalde de Granada, José Torres Hurtado, la concejal de Urbanismo, Isabel Nieto, y otros tantos empresarios de la ciudad en un caso de supuesta corrupción urbanística dejó entrever lo que hasta entonces era un secreto a voces: la disgregación interna del grupo municipal 'popular'. Ayer no quedó lugar a dudas y la brecha entre ediles ganó varios metros de profundidad.

El de ayer no era un pleno cualquiera. El orden del día incluía dos de los puntos más importantes de la vida municipal en los últimos meses: la aprobación de ordenanzas fiscales y la personación del Ayuntamiento como acusación en el caso Nazarí. Pero la sesión comenzaba con dos sillas vacías en las filas del PP: la de Juan García Montero y la de Fernando Egea que habían comunicado su "indisposición" para acudir al pleno. Conviene recordar en este punto que García Montero disputa la presidencia del partido a Sebastián Pérez y forma parte de ese grupo de ediles que mantuvo siempre su apoyo a José Torres Hurtado.

La ausencia de García Montero y Egea empezó a hacerse grande cuando tocó alzar la mano para llevar a cabo la votación de los puntos del orden del día. Para empezar, las ordenanzas fiscales a las que el PP lleva meses oponiéndose salieron paradójicamente adelante 'gracias' a la ausencia de sus dos concejales.

El documento (que no aporta prácticamente nada nuevo) vuelve a recoger las bonificaciones del 5% por domiciliar el recibo del IBI y las bonificaciones a los coches de más de 25 años. En cuanto al IBI, los grupos municipales acordaron ayer trasladar al 1 de marzo la aprobación del tipo de gravamen para actuar en función de la decisión del Ministerio de actualizar los valores catastrales. Si finalmente se corrobora la subida del 4%, el Ayuntamiento tocará los tipos para mitigar esta subida y que el recibo de los granadinos siga intacto.

Puestos a votar, y viendo que el PP (9 concejales) y Vamos Granada (3 concejales) ya habían mostrado su rechazo a las ordenanzas, el portavoz de IU, Francisco Puentedura tenía en su mano desempatar los 12 concejales del sí (8 de PSOE y 4 de Ciudadanos) y los 12 del no, así que Puentedura utilizó su 'poder' para sacar el compromiso al equipo de gobierno de llevar a pleno antes del 30 de junio un reajuste del callejero fiscal en el que primen criterios de progresividad. Además se pondrá en marcha un plan de inspección y revisión de expedientes con exenciones concedidas, ya que hay 34 millones de euros prescritos por estos conceptos. Aprobadas por tanto las ordenanzas fiscales llegó otro de los puntos 'fuertes' del orden del día: la decisión sobre la personación del Ayuntamiento como acusación en el caso Nazarí. Lo primero que hizo el pleno fue votar la revocación de las competencias que tiene la comisión de Economía para decidir este asunto. Nada más enunciarse el punto, otros dos concejales del PP: Francisco Ledesma y Telesfora Ruiz decidieron abandonar la sala. El primero volvería tras el punto, no así Telesfora.

En una escenario que la propia portavoz del PP calificó de "incómodo", Rocío Díaz defendió insistentemente la presunción de inocencia para acto seguido manifestar el sentido de voto de su partido: favorable a la personación como acusación particular del Ayuntamiento. "Desde el PP estamos dispuestos a colaborar con la justicia. Este grupo no tiene nada que esconder", apuntó la portavoz del PP, quien no obvió minutos más tarde en declaraciones a la prensa su sorpresa ante lo ocurrido en el pleno. "He tenido conocimiento esta mañana [por ayer] de que los dos concejales se encontraban indispuestos. Como no podía ser de otra manera lo he comunicado a la dirección provincial y regional del partido puesto que las ordenanzas eran un expediente importante", argumentó la portavoz del grupo municipal. "Somos corporativos por un partido político y esa organización tiene una disciplina de voto y una forma de actuar", añadió Rocío Díaz, quien reconoció que en la reunión del día de antes que mantuvo el partido para preparar el pleno ya habían mostrado sus discrepancias con la personación del Ayuntamiento como acusación en la operación Nazarí. "Es normal que en un grupo de personas, aún siendo del mismo partido, cada uno tenga su posición", argumentó, aunque finalmente en dicha reunión se fijó una posición de voto en función del interés general de los granadinos.

El partido eludió pronunciarse ayer, mientras que Juan García Montero explicó a este periódico que lleva 13 años sin faltar a un pleno pero que había pasado "muy mala noche, con fiebre y gastroenteritis". Sobre si había presentado algún parte médico, García Montero explicó que no tiene que presentar parte ninguno y que, tal y como era su obligación, llamó a una compañera (Telesfora Ruiz) para comunicarle su indisposición. Sobre la posibilidad de que el partido los expediente, dijo que a él lo único que le puede pasar es que le receten "un antibiótico más fuerte"...