El interventor insta a Urbanismo a fiscalizar y resolver con agilidad

El interventor del Ayuntamiento de Granada se ha sumado a quienes en las últimas fechas están reclamando un cambio de rumbo en la gestión de los asuntos urbanísticos que afectan al municipio, incluida la jueza que investiga la presunta trama de corrupción en el caso Nazarí. Ahora el alto cargo, que es uno de los imputados en esta causa, ha remitido escritos a los principales responsables de Urbanismo en los que les insta a asumir el control directo del plan parcial N2 de San Jerónimo, uno de los principales asuntos urbanísticos que propiciaron el inicio de la investigación judicial que hizo caer al anterior alcalde, José Torres Hurtado (PP).

Los pequeños propietarios de esos terrenos, que denunciaron en 2015 ante la Justicia al promotor principal (José Julián Romero) y a los cargos municipales por una supuesta connivencia para beneficiar al empresario, presentaron el mes pasado un nuevo escrito en el Ayuntamiento de la capital en el que denunciaban que el municipio continúa actualmente con una postura abstencionista respecto a las acciones del promotor en ese plan parcial, que presuntamente perjudicarían a los pequeños propietarios y a los intereses de la ciudad. Todo ello pese al cambio de gobierno que se produjo en 2016, precisamente por las denuncias de estos y otros particulares que dieron lugar a la Operación Nazarí. En ese plan parcial se construyó el residencial Ciudad de la Luz y el Ayuntamiento dio la licencia de ocupación pese a no estar completadas las obras de urbanización en todo el entorno.

El investigado pide al Ayuntamiento anular los acuerdos impugnados del N2

Ante el nuevo escrito de los denunciantes, el interventor ha elaborado un informe que envió el 7 de julio al actual concejal de Urbanismo, Miguel Ángel Fernández Madrid, y a los altos cargos de este área. El funcionario les pide que acepten las reclamaciones de los pequeños propietarios del plan parcial N2, lo que significa que el Ayuntamiento asumiría el control de la gestión urbanística de esa zona en desarrollo. Esto permitiría al propio interventor y al Ayuntamiento fiscalizar al detalle las acciones que se llevan a cabo.

También insta a que se suspendan los acuerdos de la junta de compensación que han impugnado estos denunciantes y que salieron adelante con el voto mayoritario del principal propietario. Entre esas decisiones está la de imputar nuevos costes a los propietarios de este entorno, entre los que se encuentra el Ayuntamiento. Incluso se ha iniciado la reclamación por la vía de apremio o judicial.

El interventor pide que "se adopten las medidas necesarias para su anulación", así como la instrucción de un nuevo expediente para la regularización del nuevo trazado del Barranco de San Jerónimo, cuyas obras irregulares son uno de los asuntos que se investigan en el caso Nazarí.

Este funcionario ha remitido todos estos documentos al Juzgado de Instrucción 2 de Granada -el que investiga el caso Nazarí- para que la magistrada titular tenga en cuenta su actuación en este asunto y para tratar de demostrar que, dado que el Ayuntamiento no había asumido la gestión directa de este plan parcial hasta ahora, su fiscalización es algo que no le correspondía a él. La junta de compensación "no es administración pública dependiente del Ayuntamiento de Granada". Se defiende al decir que la ejecución y desarrollo de este ámbito urbanístico son ajenos a sus funciones, aunque ahora insta a Urbanismo a asumir la gestión para poder fiscalizar.