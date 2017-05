El interventor frena la devolución de la paga extra a la plantilla municipal

"La situación económico-financiera del Ayuntamiento de Granada no permite la recuperación de la paga extraordinaria y adicional del mes de diciembre de 2012". Así reza el informe emitido por el interventor municipal sobre la devolución de los 2,36 millones de euros correspondientes a la mensualidad extra suprimida por un Real Decreto del Gobierno. La Intervención municipal asegura en su reparo que el Ayuntamiento no cumple con los "requisitos esenciales" que establecía la disposición adicional de los Presupuestos Generales del Estado de 2016 para devolver la paga extra, así que procede a la "suspensión" de la tramitación del expediente mientras esta situación no haya sido solventada.

La decisión del interventor, que fue debatida ayer en la Comisión de Economía, se basa en su interpretación de la disposición, que en su punto tercero indica que cada administración deberá aprobar la devolución "teniendo en cuenta su situación económico-financiera". Pues bien, el informe considera que el Ayuntamiento no cumple con los requisitos, ya que el periodo medio de pago a proveedores supera los 122 días (el máximo es de 30), y que, puesto que se encuentra con un presupuesto prorrogado desde 2015, "no existe consignación presupuestaria suficiente para hacer frente a las amortizaciones de los préstamos a largo plazo", que en 2017 superarán los 25 millones de euros y que tienen "prioridad absoluta".

El concejal de Economía del Ayuntamiento, Baldomero Oliver, aseguró ayer que el Ayuntamiento, siguiendo la declaración institucional que apoyaron todos los grupos, ya había iniciado la gestión administrativa de la devolución, así que el informe de la Intervención es un nuevo "escollo" que tendrá que ser salvado por otra vía. Oliver llevó este asunto a la Comisión de Economía para comprobar si todos los grupos mantienen la "voluntad política" de abonar la devolución de la paga extra, antes de iniciar la búsqueda de alternativas para "salvar" el reparo de la Intervención. "Tenemos que buscar la fórmula para que esa voluntad política se concrete, sin incumplir la ley ni incurrir en algo que implique algún tipo de responsabilidad jurídica", aclaró el responsable de Economía.

El concejal de IU en el Ayuntamiento, Francisco Puentedura, explicó ayer en la comisión que "hay posibilidades en el ámbito de la legalidad" para efectuar la devolución. Dentro de su marco de competencias, el alcalde puede levantar el reparo y ordenar la devolución de la paga extra vía decreto siempre y cuando comprometa también las medidas necesarias para cubrir la consignación presupuestaria que requiere el pago de la deuda y un plan te tesorería para recortar el periodo medio de pago a proveedores.

Por su parte, el portavoz del grupo municipal de Ciudadanos, Manuel Olivares, señaló que el principal motivo de que esta devolución cuente con el reparo del interventor es la falta de un plan de saneamiento y de presupuestos. "Ya lo advertimos, si el PSOE no presentaba medidas estructurales los principales afectados serían tanto los funcionarios como los ciudadanos", señaló Olivares, instando a l PSOE a diseñar un plan de saneamiento "que permita enderezar las cuentas de la ciudad".