"Hay que invertir para mejorar la instalación eléctrica del distrito"

La presidenta de la Plataforma por la Luz, Teresa Heredia, pidió ayer a la empresa eléctrica Endesa que no se limite a ir al barrio y "parchear" el problema una y otra vez. Reconoce que la red eléctrica del barrio no se ha renovado desde hace más de veinte años así que pide que se invierta dinero en la mejora de la obsoleta instalación del distrito. "No hay avance porque no hay voluntad política para el distrito Norte ni para los otros seis municipios de la provincia afectados: Albolote, Iznalloz, Pinos Puente, Dehesas Viejas, Píñar y Atarfe", explicaba Heredia.

Al margen de las plantaciones de marihuana y los enganches ilegales (un asunto que tendrá que resolverse por las fuerzas y cuerpos de seguridad) Teresa Heredia cree que el distrito Norte ha sido un barrio olvidado históricamente en el que hace mucho tiempo que dejaron de renovarse instalaciones. "Hace poco la delegada de la Junta en Granada dijo que el problema de luz en Norte es un problema de delincuencia y yo digo que eso es mentira.

Hay un 90% de desempleo en la zona Norte, no se puede olvidar a un distrito durante tanto tiempo y pretender que esto no tenga efecto", apuntó la portavoz de la plataforma. "Nosotros como ciudadanos y clientes de Endesa tenemos que tener un servicio que estamos contratando. Queremos luz para todas las familias del distrito", apuntó Heredia, y anunció que la plataforma se reunirá todos los jueves a las puertas de las administraciones implicadas en la resolución de este conflicto.