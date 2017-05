Los investigados apuntan a otros trabajadores del monumento

Los dos altos cargos de la Alhambra, José María Visedo y Victoria Eugenia Chamorro, que por el momento han prestado declaración ante el juez que lleva el caso Audioguías en calidad de investigados coincidieron en señalar a otros trabajadores del Patronato que gestiona el monumento como responsables del deficitario seguimiento que el organismo público hizo de la gestión que hacía la empresa adjudicataria del contrato de alquiler de audioguías.

Ambos investigados, que declararon en días consecutivos de la semana pasada, coincidieron en señalar al funcionario que trabajaba en la sección de Gestión y Contabilidad de Ingresos. Chamorro declaró que era "laxo en su trabajo y que cuando le ordena que haga requerimientos no los hace". Es más, la que era secretaria general de la Alhambra (número 2) llegó a decir que este trabajador se negaba a darle la documentación que avalaría su trabajo en el arqueo diario que se supone que hacía de las taquillas del monumento. La información sobre los pagos que no hacía la empresa de audioguías también le tenía que haber llegado a través de este empleado, lo que no ocurrió, según su declaración.

Visedo llegó a acusar ante el juez a este mismo empleado de guardar y no cobrar los cheques abonados por la empresa. El informe de este trabajador que consta en autos es, a juicio de Chamorro, "insidioso y acusatorio" contra ella.

También pusieron en duda los investigados la labor de otros empleados que han declarado ante la Policía, como la jefa de Contratación.