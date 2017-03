La capital investigará el 'mercadeo' de plazas de Policía mediante permutas

Según denunció Francisco Puentedura, IU lleva más de cinco años solicitando información sobre estos acuerdos. La Policía Local tiene adscritos a varios agentes para ejercer funciones judiciales. Uno de ellos está regulado por un convenio marco para colaborar en tareas vinculadas a violencia de género. El resto de funciones, no están recogidas en ningún documento lo que podría ser delito. "Han participado en desahucios o arrestos", destacó el concejal quien recordó que se trata de actuaciones que atañen a derechos fundamentales y que se deben gestionar con "todas las garantías".

En este sentido, la concejal del PP, Telesfora Ruiz, que gestionó durante cuatro años la Concejalía de Protección Ciudadana, destacó que, en cualquier caso, la investigación se ciñe al área de Personal. "La investigación que se realice será en el ámbito de la Concejalía de Personal. Yo lo único que sé es que estas personas eran muy bien recibidas aunque no hubiera permutas de otras personas, precisamente por la escasez de recursos humanos en la Policía Local. Con el informe pertinente ganábamos efectivos sin perder ninguno" dijo Ruiz que criticó la escalada de tensión que se vive en el Cuerpo desde la llegada del PSOE a la Alcaldía.

El concejal manifestó esta irregularidad ayer en el marco de la comisión de Protección Ciudadana celebrada en el Ayuntamiento de Granada. Se hacía eco, a su vez, de una denuncia formulada por el Sindicato Andaluz de Policía días atrás. "Se trata de un fraude evidente pues estas permutas no se ajustan bajo ningún concepto a la legalidad", añadió el concejal de Vamos Granada que pidió una investigación al respecto.

El ataque informático se hizo sobre un ordenador "fantasma"

En la comisión de Protección Ciudadana también se trató el ataque informático sufrido en la Policía Local Judicial que destruyó sus archivos. Según el informe preliminar, desvelado por la concejal del ramo, Raquel Ruz y el Jefe de la Policía Local, José Antonio Moreno, se desconoce quién adquirió el ordenador o instaló el sistema informático. "No está inventariado por lo que no se conocen quién lo compró o instaló ni las medidas de seguridad efectuadas para proteger la información", destacaron. Ante esta situación, se analiza la procedencia de cara a depurar responsabilidades. La Policía Judicial sufrió el ataque informático a finales del pasado año. El Ayuntamiento de Granada ordenó entonces abrir una investigación a fondo para conocer el incidente que de momento sigue siendo un misterio. El mayor problema que genera es que, la información perdida, es muy sensible pues son diligencias y expedientes relacionados con asuntos judiciales, denuncias e investigaciones.