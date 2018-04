Se buscan jóvenes para 385 puestos de trabajo en la industria TIC

La industria TIC y BioTIC andaluza tiene ya el martes 24 de abril marcado en rojo en el calendario. El clúster tecnológico OnGranada Tech City celebra una nueva Jornada de Contratación y Empleo, la séptima desde que comenzó su andadura hace más de cuatro años. Una veintena de empresas tecnológicas de primer nivel acudirán a la cita, que se celebra en la sede de la Escuela Técnica Superior de Ingeniería Informática y Telecomunicaciones (ETSIIT) de la Universidad de Granada, con el objetivo de conocer de primera mano el talento especializado en el ámbito tecnológico y biotecnológico y cubrir sus necesidades de contratación.

Esta séptima edición de las Jornadas de Contratación y Empleo de OnGranada volverá a contar con la presencia de grande nacionales e internacionales como Nazaríes IT, Best Secret Gmbh, NGAHR, Financial Force, Bi4Group, Axesor, RTI, Civica Software, Deloitte, Indra, Grupo Trevenque, Accenture, Alien Vault, Arelance, Everis, Experis IT, Seven Solutions, Unit4, Elca e Inforcentro que acudirán a esta cita con una oferta de 385 puestos de trabajo.

Durante las jornadas, los aspirantes, en su mayoría jóvenes ingenieros informáticos, tendrán la oportunidad de entregar sus currículos y cartas de presentación en los stands que las diferentes empresas instalarán en el hall de la Escuela Técnica Superior de Ingeniería Informática y Telecomunicaciones. Este año, como novedad, la cita de contratación de OnGranada contará también con un stand del Servicio Andaluz de Empleo. El evento, que comenzará a las 9:30 horas del próximo martes.