"Los jóvenes sienten que están muy poco presentes en los medios"

Andalucía Acoge ha puesto en marcha el proyecto Comuni-Acción en Granada, Jerez y Sevilla, con el objetivo de fomentar el sentimiento de pertenencia al territorio entre los jóvenes, independientemente del origen y la prevención del surgimiento de radicalismos en diferentes sentidos ya que el ámbito comunitario es un potente contexto de socialización, y por ende ofrece múltiples oportunidades para articular desde las acciones que faciliten la inclusión de la población de origen extranjero y una convivencia positiva en la diversidad. Para ello, se hace necesario aprovechar el potencial de los medios de comunicación, a través de los cuales se pueda fomentar la visualización de las virtudes y el talento de una juventud comprometida, activa, organizativa y creativa.

-¿Cómo surge este proyecto?

El proyecto quiere fomentar el sentimiento de pertenencia al territorio entre los jóvenes"

-En concreto surge a través de un encuentro que tuvimos con diferentes agentes socioeducativos, administraciones y periodistas, en el cual participamos en un debate donde se abordaban situaciones relacionadas con la educación y los medios. En ese encuentro uno de nuestros chavales que participaba con nosotros planteó una queja a los periodistas allí presentes relacionada con que los jóvenes se sentían muy poco presentes en los medios y si estaban era a través de una imagen negativa o estereotipada.

-¿En qué consiste?

-El proyecto consiste en tres fases. Durante la primera fase tratamos que el grupo con el que vamos a trabajar se conozca para desarrollar mejor las dinámicas futuras. En la segunda fase enseñamos lo que son los medios de comunicación, cómo funcionan, tanto los nuevos como los de papel junto con las redes sociales y reflexionamos sobre su papel en la sociedad. Y en la última fase hacemos que los propios jóvenes que participan en el proyecto puedan elaborar noticias de aquellos aspectos que más les interese o inquiete. Antes de comenzar estas fases hemos tenido unos encuentros con periodistas y educadores para elaborar las guías de trabajo con el objetivo de difundirlas para que otras entidades puedan trabajar con ellas. Transferencia de conocimiento.

-¿Puede detallar algo más en qué consisten las clases/sesiones?

-Hemos realizado 6 sesiones de una hora y media o dos con bastantes dinámicas. Una de ellas es ir trabajando con los chavales cuáles son sus preocupaciones, sus inquietudes, su ilusiones, sus propuestas para ir volcando todo eso en temas para posibles noticias futuras. La idea es generar material para que los periodistas lo puedan tener en cuenta a la hora de hablar de la juventud, conociendo de primera mano cuáles son sus opiniones. Salieron temas curiosos como la felicidad, el dinero, la familia, el sistema, los viajes.

-¿Qué ha sido lo que más le ha sorprendido?

-Me sorprendió mucho que los chicos tuvieran tan interiorizado el tema de hacer un programa de radio. No en el sentido de dominar la técnica pero sí en reproducir todos los tics o las formas de expresarse en ese medio o de dar paso a la música. También me sorprendió que una muchacha reivindicara que se seguían leyendo los medios en papel porque su abuelo lo leía en el bar.

-¿Cuál es su opinión de los jóvenes que han participado en las sesiones?

[A David lo acompañan Carlos y Gabriel y son ellos lo que hablan. Están de acuerdo en destacar que "Nos gustaría ser periodistas pero no como Fortfast que sale en Youtube para ridiculizar a los jóvenes y reírse de ellos. Nos gustaría hacer un periodismo que construya y que sirva para contar la verdadera historia de la vida de la gente"].