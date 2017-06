El juez cita a declarar a la alcaldesa de Montefrío por prevaricación

El Juzgado de Primera Instancia e Instrucción 2 de Loja ha citado a declarar en calidad de investigada a la alcaldesa de Montefrío, Remedios Gámez (PSOE), por un posible delito de prevaricación administrativa tras la denuncia de un comerciante por ocupación de la vía pública. Las quejas de varios vecinos y comerciantes de Montefrío se remontan al año 2013, cuando comenzaron los problemas por la ocupación "indebida" de la vía pública por parte de terrazas de hostelería que dificultan o impiden el paso de los peatones y el acceso a los comercios de la zona. El portavoz del PP en Montefrío, Juan Antonio Santaella, ha recalcado que el Ayuntamiento no reaccionó a los requerimientos, por lo que uno de los comerciantes formalizó la denuncia.

Por su parte, la alcaldesa del municipio asegura que el PP "miente deliberadamente" al acusar al Ayuntamiento de no tener regulación específica sobre la ocupación de la vía pública, para crear "confusión". "El Ayuntamiento sí cuenta con unos criterios legales muy claros para la concesión de terrazas, por lo que aquí no reina la ley del Oeste, como quiere hacer ver el PP a nuestros vecinos. Otra cosa bien distinta es que ellos no se hayan preocupado ni siquiera de informarse antes de hacer el ridículo de esta manera, y que quieran manipular la realidad", ha apuntado la alcaldesa a través de un comunicado. Ha asegurado también que es "rotundamente falso" que la terraza en cuestión contara con un informe contrario a la autorización. Por último ha señalado que el objetivo del PP "era decir en los medios de comunicación que la alcaldesa de Montefrío será investigada, aunque supieran de boca del propio denunciante que es mentira", y insistido en que, si finalmente debe acudir a declarar, lo hará "encantada", porque así "podrá explicarle al juez el auténtico despropósito orquestado por PP".