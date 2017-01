La jueza del caso Nazarí abre pieza separada para los recursos de nulidad

Los recursos de varias defensas que piden la nulidad de toda la instrucción del caso Nazarí no paralizarán por ahora la investigación en marcha. La jueza ha abierto piezas separadas para estudiar y responder a estas alegaciones, lo que permite que el asunto principal continúe su curso actual, con pesquisas policiales, elaboración de informes periciales y toma de declaraciones.

La defensa de la exconcejala de Urbanismo Isabel Nieto, del que fue gerente, Manuel Lorente, y de otros altos cargos del anterior gobierno municipal ha presentado en el Juzgado de Instrucción 2 de Granada varios recursos de reforma que piden la nulidad de toda la tramitación del caso, desde su inicio, en enero de 2016, cuando la jueza acordó el secreto del sumario y dio los primeros pasos para acumular en este caso la investigación de los diversos asuntos urbanísticos que actualmente están sobre la mesa.

Las partes personadas tienen plazos de 48 horas para aportar sus alegaciones al respecto

El escrito (los distintos recursos tienen un mismo texto en el argumentario), que ya adelantó Granada Hoy en diciembre pasado, es un recurso de reforma en términos muy duros que pone en cuestión a la propia jueza María Ángeles Jiménez, ya conocida de estos mismos investigados, al ser la instructora también del caso Serrallo, un proceso más antiguo que se inició en 2014.

La exconcejala y otros cuatro altos cargos de Urbanismo, todos ellos investigados por presunta corrupción urbanística, alegan en sus recursos que desde el principio se buscó de forma deliberada que fuera la jueza María Ángeles Jiménez la responsable de la causa.

Vienen a denunciar una suerte de estrategia orquestada entre la propia magistrada y la fiscal del caso (también coincidente en la investigación del Serrallo) para que la nueva causa recayera en el mismo Juzgado. Eso sí, en su escrito, la defensa presupone que este interés no estaría motivado más que por "un encomiable propósito de celo profesional". No obstante, la ley establece una serie de garantías para que la asignación de un juez en cada caso sea aleatoria, como principio de imparcialidad judicial. Y, de no ser así, se produciría una "indefensión" de los investigados, como ellos exponen en su recurso. Para su defensa, este hecho sería motivo de "nulidad radical" de todas las actuaciones llevadas a cabo.

Se trata, por tanto, de unos recursos que atañen al desarrollo de este caso, incluso desde antes de la Operación Nazarí, el gran dispositivo de detenciones y registros llevados a cabo por la Policía el pasado 13 de abril, que provocó, entre otras cosas, un cambio de gobierno en el Ayuntamiento de la capital.

De prosperar los recursos, esas detenciones y registros quedarían anuladas. Será la propia jueza, previo estudio del informe al respecto que remita la Fiscalía y otras partes personadas, la que resuelva los recursos de reforma presentados por la defensa. Pero mientras eso ocurre, el proceso de investigación, en el que se están analizando todos los elementos encontrados en los registros, seguirá su curso normal, dado que todo lo referente a esos recursos se va a resolver en piezas separadas que la jueza mandó formar la semana pasada. También dio plazos muy cortos en cada caso (dos días) para que las partes aleguen lo que consideren al respecto antes de tomar su decisión final, lo que indica que podría agilizar la resolución de estas cuestiones.

Si la jueza desestima los recursos, éstos irán directamente a la Audiencia Provincial como apelación. Es posible que sea este órgano el que tenga que determinar si la magistrada ha actuado correctamente en este tiempo o, como dice el recurso de los investigados, las decisiones habrían provocado su "indefensión", la "vulneración de sus derechos de defensa, a la tutela judicial efectiva y a un proceso con todas las garantías", lo que supondría retrotraer la instrucción al inicio del proceso. El recurso reclama incluso un nuevo reparto de cada tema a investigar entre los diferentes juzgados.

La acumulación de asuntos en el caso Nazarí es otra de las cuestiones más controvertidas para las defensas. Los alegantes lanzan duras críticas a la formación de una "macrocausa".