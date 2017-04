La justicia vuelve a sacudir la capital

Parecía una mañana cualquiera en el Ayuntamiento de Granada. Sin embargo, hacia las once, la noticia de la imputación de varios concejales populares sacudió la Plaza del Carmen. Era imposible hablar de otra cosa. Apenas un año después del estallido de la operación Nazarí, el mismo escenario se estremeció, aunque con otros protagonistas. Esta vez, se sumaban nuevos nombres para ser investigados. Juan Antonio Fuentes, Francisco Ledesma, Telesfora Ruiz, Fernando Egea, María Francés y Juan García Montero del actual grupo municipal popular junto a Juan Antonio Mérida y Vicente Aguilera que formaban parte de la junta de gobierno local que ahora investiga el Juzgado número 2 de Granada dentro del conocido como caso Serrallo.

El PP se mostró tajante. "No vamos a pedir medidas ni la dimisión de los seis concejales que van a ser llamados a declarar", explicó la portavoz del PP, Rocío Díaz quien tenía previsto dar una rueda de prensa sobre las mociones que se van a llevar hoy a pleno, y que finalmente, se convirtió en una intervención para dar respuesta a este nuevo varapalo para el partido que lidera en la capital. "Tengo plena confianza en ellos" añadió Díaz quien resaltó que los ediles "van a colaborar en todo momento con la justicia para que se sepa la verdad cuando antes" y pidió que se garantice la presunción de inocencia. "El PP ha trabajado desde el primer momento por esclarecer lo ocurrido, hasta el punto de votar a favor para la personación del Ayuntamiento como acusación particular en la operación Nazarí (...) "No tenemos nada que esconder", remarcó la edil.

Las declaraciones de Díaz habían sido consensuadas minutos antes por el PP que acordó que sería ella la única que daría explicaciones sobre los hechos que se investigan. Junto a la concejal se encontraban Antonio Granados y Juan Antonio Fuentes. Ni rastro del resto de ediles que apoyaron a Juan García Montero en su carrera hacia la candidatura de la presidencia del partido que finalmente ganó Sebastián Pérez.

Si habló el secretario general del PP, Pablo García, que mostró la máxima colaboración del PP y su grupo municipal con la justicia. "La junta de Gobierno Local es un órgano donde todas las áreas llevan sus decisiones para conocimiento del resto", dijo. El mismo argumento que defendió Juan Antonio Fuentes, el único de los imputados que habló ayer y que restó importancia a la labor de los concejales en este tipo de reuniones a las que prácticamente acudían a escuchar la lectura de los puntos de los enunciados del resto de áreas municipales sin debate alguno.

El resto de grupos municipales no tardaron en mostrar su indignación. El portavoz de IU, Francisco Puentedura, se mostró tajante. "No se trata de una imputación por el hecho de haber formado parte del órgano colegiado del Ayuntamiento en el cual los concejales votan sin saber (lo cual ya de por sí es grave porque deben conocer las cosas que apoyan) esto va mucho más allá", dijo el edil quien recordó que IU presentó alegaciones, avisó en el pleno de la "cantidad de irregularidades que se iban acumulando en el Serrallo y miraron para otro lado y fueron cómplices". "Esta imputación tiene que obligar al PSOE a revisar los acuerdos tanto de pleno como de la junta de gobierno local", destacó Puentedura que exigió que se restituya cuanto antes la legalidad urbanística y que se devuelva a los granadinos el parque público que nunca debió ser privatizado.

La portavoz de Vamos Granada, Marta Gutiérrez, resaltó la necesidad de que Granada tome un nuevo rumbo político. "En el mismo día constatamos el fracaso político y económico de los partidos que han gobernado los últimos 14 años", dijo la portavoz que recordó que hoy se cumplirá el plazo para presentar un nuevo plan de saneamiento al Gobierno mientras en el PP se suceden las noticias negativas en torno a la gestión del anterior alcalde. El secretario general de Podemos, Alberto Matarán, fue más allá y pidió al PP que asuma económicamente el "coste de la corrupción". "Es urgente y necesario que se haga una auditoría general de la gestión municipal y provincial del PP, incluyendo a las empresas relacionadas con los casos de corrupción actualmente investigados".

Desde el ámbito provincial, también se posicionó la secretaria de organización del PSOE, Elvira Ramón. La dirigente insistió en que Sebastián Pérez "tiene mucho que contar" para explicar por qué sus compañeros de gobierno y de partido tomaban las decisiones urbanísticas que ahora se están investigando y que, "todo apunta" afectaban negativamente a las arcas municipales y a los intereses de la ciudadanía. "Tiene que abrir puertas y ventanas para que, de una vez por todas, la ciudadanía sepa la verdadera forma de gestionar del PP durante sus años de gobierno en el Ayuntamiento de Granada" matizó Ramón que confió en que la justicia haga su trabajo para que "pronto conozcamos la verdad de los hechos y se puedan tomar las medidas oportunas sobre un asunto que afecta a la democracia y a la imagen de esta tierra".

Por último, el diputado nacional por Ciudadanos, Luis Salvador, que hace apenas un mes ofreció una rueda de prensa junto a Sebastián Pérez para apretar las tuercas al alcalde de Granada, consideró que "esto demuestra la complejidad del mapa del Ayuntamiento y la mala práctica a la hora de hacer política". No obstante, afirmó que desde C's no se va a pedir la dimisión de los ediles como tampoco se ha solicitado la del alcalde de Granada, Paco Cuenca, también investigado. "Esto demuestra que Ciudadanos no se puede precipitar a la hora de tomar decisiones", añadió Salvador que desmintió que la rueda de prensa junto a Sebastián Pérez estuviese vinculada a una posible moción de censura a Paco Cuenca. "Ese día planteamos vías de acuerdo para sacar proyectos", sentenció el diputado que, como ya hizo el portavoz de C's en el Ayuntamiento, Manuel Olivares, horas antes, confío en que sean los ciudadanos con su voto quienes cambien el destino de Granada.