El juzgado "tendrá que decidir" si acepta que la póliza cubra la fianza de Torres Hurtado

"Los funcionarios, todos los trabajadores públicos, tienen una póliza de seguro que cubre accidentes y cualquier tipo de cuestión, como cualquier seguro, en un ámbito público. Están en su derecho, quien este ahí, de plantear, poner papeles sobre la mesa y decir que lo cubra la póliza". De esta manera se refirió ayer el alcade de Granada, Francisco Cuenca, a la solicitud por parte del exregidor de la ciudad, José Torres Huertado, de que la póliza del seguro de responsabilidad civil municipal sea la que asuma la fianza millonaria que se le exige por el caso Serrallo.

Junto a Torres Hurtado, se encuentran en esta situación la exconcejal de Urbanismo, Isabel Nieto, así como otros trabajadores públicos del área, que tal y como apuntó Cuenca, "están en su derecho" de aportar dicha cobertura para eludir el pago de la fianza.

El primer edil apuntó que una vez presentada, "la póliza lo cubrirá o no. A mí, lo que me dicen es que no cubre este tipo de delitos, y menos para gente que no son funcionarios o trabajadores públicos".

En cuanto a la cuestión de que este asunto esté o no en manos de los servicios jurídicos del Ayuntamiento, Cuenca explicó que "desconoce" si se ha hecho, pero que sabe "que se estaba estudiando y no sé si los servicios técnicos han hablado con ellos", para asegurar que "no nos corresponde a nosotros", como Ayuntamiento, dirimir sobre dicha cuestión.

"Habrá una póliza que han puesto encima de la mesa, el seguro ha dicho que no cubre ese tipo de delitos y no hay más", aseveró Cuenca, que indicó que pese a ello, "la han llevado al juzgado y será el juzgado el que tendrá que decidir" sobre si la acepta o no para cubrir la fianza impuesta.