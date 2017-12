Un juzgado obliga al banco a devolver 70.000 euros por una hipoteca suscrita en yenes

Un juzgado granadino ha ordenado el cambio de un préstamo hipotecario de los denominados multidivisa, cuyo firmante ha estado pagando en yenes japoneses durante años. La modificación del contrato supondrá para el cliente la devolución de más de 70.000 euros, según la estimación que hace el bufete de abogados Martínez Echevarría, que ha llevado esta reclamación judicial.

El principal argumento que ha estimado la juez de Primera Instancia 1 de la capital, es que este tipo de hipotecas son productos financieros complejos y la entidad prestamista no actuó con la suficiente diligencia a la hora de informar al cliente, que no tenía conocimientos suficientes para valorar lo que firmaba.

Según lo demostrado en el juicio, el firmante no pidió a la entidad bancaria este producto para la hipoteca de su vivienda, si no que recibió la visita en su lugar de trabajo de un comercial externo del banco (supuestamente a comisión) que le vendió las bondades de este tipo de préstamos, sin informarle de riesgos o problemas añadidos. Además, al parecer no le facilitó ninguna información por escrito.

La propia responsable del banco que testificó en el juicio confirmó que esta operación se había hecho a través de ese tramitador y que la entidad no solía ofrecer a sus clientes este tipo de productos complejos. Tampoco tenían folletos informativos, como exige la normativa europea para esta clase de operaciones.

Un préstamo multidivisa es como un préstamo normal, pero en lugar de denominar el capital prestado en la divisa natural del titular (el euro), se hace en una divisa distinta (el yen en este caso). Explica el despacho de abogados Martínez Echevarría que "si te hipotecas en yenes, le debes al banco yenes". Por lo tanto, además de las variaciones de tipo de interés, hay otra variable fundamental, que es la cotización de la divisa elegida frente al valor de la moneda nacional.

A cada vencimiento, el titular del préstamo deberá comprar al banco las divisas que necesite para hacer frente al pago de la cuota, y necesitará una cantidad de euros que dependerá de la cotización de ambas divisas. Puede darse, por tanto, la situación de que, si el euro se deprecia frente a la divisa elegida en el préstamo, después de llevar cinco o diez años pagando préstamo, le deba al banco, en euros, el doble que al principio.

En este caso, el cliente pidió un préstamo por 190.000 euros y, tras años de pagar cuotas, llegó a deber 200.000 euros.