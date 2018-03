El 'ladrillo' certifica su salida de la crisis tras una década negra para las ventas

La patronal también apuntó que se están planteando proyectos de viviendas de nueva planta en la provincia, aunque conviene mantener la precaución ya que los datos también de crecimiento son contradictorios y no se reparten por toda la provincia. "La salida de la crisis no es homogénea. Por ejemplo, tras la inauguración del Metro, la venta en Albolote está funcionando menos mientras que el eje Granada-Armilla si está funcionando mucho más y está desplazando la reactivación del sector hacia la zona Sur", destacó el representante de la ACP.

Hace unos días, los constructores granadinos anunciaban esa señal positiva de que el stock de vivienda nueva se ha ido reduciendo hasta las aproximadamente 5.000 casas que hay sin vender en la provincia, aunque "lamentablemente muchas de ellas se encuentran en sitios donde la demanda no existe" según detalló el secretario general de la Asociación de Constructores y Promotores de Granada (ACP), Francisco Martínez-Cañavate.

El mercado crece "sostenido y moderado"

Para el director de Estudios de Pisos.com, Ferrán Font, el dato de compraventa de viviendas es "otra muestra más de que el mercado sigue un crecimiento sostenido y moderado". Font destacó el peso de la vivienda de segunda mano y la confianza de los compradores extranjeros en el sector inmobiliario español. No obstante, Font cree que los precios siguen una senda de crecimiento "razonable" y que "deberían continuar así para sentar las bases de una recuperación sin rupturas". "Es esencial que el precio del suelo para nuevas promociones no se dispare, dado que el sobrecoste podría acabar trasladándose a los precios de venta", advirtió el especialista inmobiliario. Por su parte, la directora de estudios de Fotocasa, Beatriz Toribio, señaló que la reactivación del mercado de la vivienda "es un hecho" y que "el mejor termómetro que refleja esta nueva realidad son los precios". A pesar de que 2017 fue "el año de la recuperación", señala que los niveles de actividad del sector y de precios aún están lejos de los máximos alcanzados en los años del 'boom'. Asimismo, explicó que el mercado se mueve a diferentes velocidades y que, aunque las subidas se extienden en todo el país, hay desigualdad entre el crecimiento de las regiones. Según Toribio, este año se seguirán registrando subidas de precios, ya que si se mantiene el actual contexto económico e hipotecario, crecerá la demanda, con un papel "más predominante" de la vivienda nueva, aunque perdurará la brecha entre las grandes ciudades y los principales destinos turísticos con el resto del país, donde las subidas serán más moderadas o incluso registrarán caídas. Por su parte, otros expertos apuntan a que superar la barrera del medio millón de transacciones es "un hito largamente esperado por el sector". Sobre todo, tras las tensiones políticas de los últimos tiempos que no han afectado a la compra de viviendas, excepto en Cataluña donde sí se ha notado una desaceleración. De hecho, en enero de este año el sector ha mantenido su senda ascendente.