"Es lamentable que nosotros paguemos por las presuntas actuaciones de otros"

En la misma semana en que Juan Antonio Fuentes dio explicaciones sobre su gestión en TG7, el concejal conoció su imputación en el caso Serrallo. El edil ofreció ayer una rueda de prensa junto a la portavoz del PP en el Ayuntamiento, Rocío Díaz, donde defendió su gestión y recordó el modus operandi de las juntas de gobierno en las que, al parecer, los corporativos son meros oyentes sin entrar en debate. "Es algo que pasó en 2012 y no recuerdo bien (...) nos sentábamos en la sala, con la presencia del interventor municipal y del vicesecretario o la secretaria general del Ayuntamiento y los concejales. El órgano de apoyo hacía la lectura de los puntos de los enunciados", detalló Fuentes, quien añadió que después cuando se daba por finalizada la sesión sí se hablaba de temas de la ciudad. En su opinión, los ediles no conocían en profundidad el resto de áreas. "Yo llevaba modificaciones de la relación de puestos de trabajo, expedientes muy técnicos y les puedo asegurar que mi compañero Juan Francisco Gutiérrez, que era edil de Juventud, no tenía ni idea de qué es un factor de especifidad o un complemento de destino", explicó Fuentes que detalló como, de la misma forma, "los que formábamos parte no conocemos lo que es un estudio de detalle, un plan parcial o un área de desarrollo". Asimismo, Fuentes deseó "lo mejor y la mayor de las suertes al resto de compañeros. "Ya hemos perdido mucho, el gobierno de la ciudad, prestigio, votos, y no queremos perder más. Es lamentable que aquellos que no teníamos nada que ver paguemos las presuntas actuaciones de otros. Es injusto y no es tolerable".