El legado de Lorca llegará 'en diferido'

5 de junio de 2017. Casi dos años después de que se inaugurara el Centro Lorca en Granada, el edificio de la plaza de la Romanilla sigue hueco esperando que llegue el legado del poeta. En los últimos meses, el 5 de junio de 2017 (fecha en la que se conmemora el nacimiento del poeta) ha sido el horizonte que ha guiado el trabajo de las instituciones. Una fecha con una fuerte carga simbólica que podría haber traído algo de certidumbre a una ciudad encariñada con sus pesadillas. Pero tampoco ha podido ser. El alcalde de la ciudad, Paco Cuenca, eludió ayer hablar de "fracaso" y se limitó a sacudir responsabilidades: "Yo nunca he hablado del día 5, he hablado del mes de junio... quien dijera lo del 5, pues le preguntáis", respondió ayer a los periodistas.

El pasado mes de septiembre de 2016, en una entrevista concedida a este periódico y a la pregunta: "Sería capaz de augurar cuándo podría estar el legado aquí?", el ya alcalde de Granada contestaba: "Me he puesto como objetivo que esté en Granada antes de final de año". El 20 de marzo de 2017 el primer edil se congratulaba de que el Ministerio de Cultura se sumara al trabajo coordinado que se estaba llevando a cabo con la Junta con el objetivo de que el legado del poeta esté en la ciudad "antes del 5 de junio". "Ese es el objetivo", indicaba a preguntas de los periodistas. El pasado 1 de junio, de nuevo era el alcalde quien reconocía que el legado de Lorca "es muy extenso. Yo creo que el día 5 es una fecha muy simbólica para que haya una acción simbólica. El legado tendrá que ir llegando en un proceso que requiere meses de trabajo. La consejera planteó el día 5 por la simbología del día". Como cumplir las fechas no parecen ser el punto fuerte de los políticos en esta ciudad, Cuenca volvió a reiterar ayer que "estamos dando pasos para que el legado tenga un gran acuerdo institucional cerrado en este mes de junio". Algo que la ciudad comprobará en algo más de 20 días.

Para justificar este eterno atasque, Cuenca reconoció que es un "ámbito de trabajo complejo" y recordó que cuando llegó al Ayuntamiento se había renunciado "a cumplir la encomienda que le habíamos dado a la Fundación, no solo en la construcción del centro, también en que el legado del poeta esté dentro del centro". En este sentido, dijo que "estamos trabajando para que se materialice ese gran acuerdo con la llegada -entiendo que progresiva- del legado incluso en este mes de junio como siempre he defendido".

La portavoz de Vamos Granada, Marta Gutiérrez, manifestó ayer que las condiciones de la llegada del legado, tanto la fecha como las condiciones pactadas, "nos generan ahora mismo más dudas que certezas". "No podemos ser responsables de lavar una mala gestión anterior, que puede haber dejado deudas y cargas que pueden perjudicar al interés público si se dan por buenas, sin más, y que no son compatibles con las prisas de hacerse la foto con el legado "cuanto antes", opinó.