La jueza ratifica la legalidad de la polémica detención de Torres Hurtado

Las detenciones que el pasado 13 de abril causaron un terremoto político en Granada, y que desembocaron en un cambio de gobierno en el Ayuntamiento, están "más que justificadas". Así lo asegura la jueza del caso Nazarí, María Ángeles Jiménez, en un auto fechado el 1 de marzo en el que rechaza la nulidad de las detenciones solicitada por la defensa de la exconcejal Isabel Nieto y otros funcionarios investigados.

La magistrada rechaza de pleno la petición formulada por el abogado Ernesto Osuna, en la que reclamaba que se declararan "ilegales y nulas las detenciones por haberse llevado a cabo contraviniendo la normativa vigente, sin autorización judicial y sin justificación individualizadas". La jueza, que recuerda que la indefensión solo puede tener origen directo e inmediato "en actos u omisiones de los órganos judiciales", asegura de forma tajante que las detenciones que se llevaron a cabo -tanto en relación a los clientes de Osuna como al resto de los investigados- "están más que justificadas desde una perspectiva policial, puesto que se llevan a cabo cumpliendo taxativamente los presupuestos legales que se exige para su práctica". La magistrada apunta que la Ley de Enjuiciamiento Criminal impone la obligación de detener al que todavía no se encuentra procesado siempre que la autoridad "tenga motivos racionales bastantes para creer en la existencia" de un delito y de su participación en el mismo.

El auto asegura que se cumplieron de forma "taxativa" todos los requisitos legales

De ahí que Jiménez haga suyo el informe emitido por la fiscal del caso, Sara Muñoz-Cobo, y asegure que en el operativo del 13 de abril " se cumplieron de forma taxativa, plena y absoluta, sin ningún género de dudas, todos los requisitos legales, incluido el aviso y la presencia de letrado para mayor garantía de los detenidos". Es más, apunta que ninguno de los detenidos, encontrándose como se encontraban "perfectamente asesorados" por sus abogados, planteó un 'habeas corpus' para que la autoridad judicial se pronunciara en el momento sobre la legalidad de la detención.

La operación del 13 de abril ha estado en todo momento rodeada de polémica. El día después de las detenciones, la Fiscalía General del Estado cuestionó a la Policía al considerar que no había fundamentos para llevar a cabo "medidas tan intrusivas" en relación con el exalcalde, José Torres Hurtado. El propio regidor, de hecho, en unas recientes declaraciones volvió a asegurar que la suya fue una detención ordenada políticamente.

El auto también hace referencia a la posible vulneración del derecho a la propia imagen de los investigados alegada por la defensa, habida cuenta del revuelo mediático que se produjo durante toda la jornada. De hecho, tanto en el recurso como en el escrito que remitió al Defensor del Pueblo, Nieto aseguró que se había llevado a cabo un "espectáculo televisivo", y que se desplegó un dispositivo similar al de las operaciones terroristas "con innecesaria espectacularidad y publicidad". Sin embargo, la magistrada manifiesta que "no puede ser aceptada dicha vulneración, ya que los hechos investigados justifican de sobra el interés de los medios. "La existencia, presuntamente, de una trama de corrupción dentro del Área de Urbanismo de Granada, así como las personas investigadas, con relevancia política y social en esta ciudad, justifica claramente el interés mediático despertado, visto el desempleo de los cargos públicos y políticos de algunos investigados". De esta forma, la juez contrasta el derecho a la propia imagen con "la necesidad de información y la libertad de expresión por parte de los medios de comunicación".

Además, el mismo 1 de marzo la jueza del caso Nazarí emitió otro auto en el que también rechaza la petición de nulidad de la apertura de los dispositivos, sustentada en que "no había contenido de interés". María Ángeles Jiménez responde que no hay irregularidad procesal alguna y que, "como no podía ser de otra manera", la Policía investigará "los aspectos que tengan relevancia exclusivamente con los hechos investigados en la presente causa", quedando fuera los aspectos privados. Sobre el proceso en sí, apunta que los dispositivos originales se volcaron en otro dispositivo que garantiza la inalterabilidad de la información al tener precintados los canales de acceso al dispositivo original, lo que "despeja cualquier tipo de duda como motivo de nulidad".