"Tenemos las leyes contra el maltrato, lo que hay que hacer es aplicarlas"

Es una lacra, una epidemia que avergüenza a la sociedad, un drama que pervive, alimentada por una concepción enferma de las relaciones y por la desigualdad entre hombres y mujeres. Y, además, la Justicia entiende que es un delito contra la seguridad pública. La violencia de género sale de los muros de la convivencia familiar para servir de base a la toma de decisiones tales como al denegación del permiso de residencia de un hombre condenado, en dos ocasiones, por agredir a su pareja. Inmaculada Montalbán (Iznalloz, 1959) ha sido ponente de esta sentencia, en la que se destaca la "responsabilidad del Estado" de velar por la protección de todos, "en particular de las mujeres". La ex presidenta del Observatorio para la Violencia Doméstica y de Género del Poder Judicial tiene claro que sentencias como ésta deben servir para avanzar en el camino de la lucha contra un enemigo que ya se ha cobrado su primera víctima mortal en Andalucía en 2017, una mujer en Huércal de Almería.

-La sentencia de la sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) establece un punto de vista novedoso sobre la violencia de género.

Está claro que este tipo de delitos afecta a la seguridad pública, y el Estado puede utilizar los mecanismos preventivos"Tenemos diagnosticadas las causas de la violencia, y además hay personal muy preparado"Un elemento muy negativo para la lucha contra las agresiones a mujeres fue la supresión de Educación para la ciudadanía"Creo que existe la idea de que los abusos son un tema minoritario, algo ajeno. Y es importante detectarlos"

-La clave es que la sentencia razona porqué el delito contra la violencia de género atenta contra la seguridad pública. Desde un punto de vista de derechos fundamentales, el Estado tiene la obligación de garantizar que podemos ejercer nuestros derechos y libertades con tranquilidad. Se trataba de una petición de residencia de larga duración, que requiere haber vivido en el país cinco años y no tener antecedentes que no afecten a la seguridad pública del país. La Subdelegación del Gobierno no aceptó la petición, pero en el juzgado de lo Contencioso se consideró que no era así y se le concedió la residencia. Nosotros entramos a analizar la controversia y qué es el concepto de seguridad pública en relación con el delito de violencia de género. La conclusión es que precisamente que los delitos de violencia de género son graves y que afectan a derechos fundamentales de las mujeres, está claro que este tipo de delitos afecta a la seguridad pública. Y el Estado puede utilizar los mecanismos preventivos, como es, en este caso, denegar la residencia a un extranjero que tienen condenas, en este caso dos. Realmente constituye una amenaza a la sociedad.

-Es llamativo que el delito de violencia de género tenga estas implicaciones y tratamiento.

-Nos hace falta mucha pedagogía para identificar estos delitos de violencia de género como una cuestión de seguridad pública. Todavía subyace la idea de que es un asunto privado. De hecho, tenemos noticias tales como lo que está ocurriendo en Rusia, donde se intenta sustraer al ámbito penal las lesiones a las mujeres. Es muy importante hacer pedagogía en el sentido de que es un delito grave que afecta a los derechos de las mujeres y que el Estado tiene la obligación de prevenir y sancionar. Hay que alejar el paradigma de que es una cuestión privada. En ese sentido la sentencia hace una labor pedagógica.

-Ese trabajo de pedagogía ha marcado buena parte de su trayectoria como magistrada.

-Mi formación en la Facultad de Derecho de la Universidad de Granada ha sido determinante. Tuve muy claro que la labor de los jueces y jueces tiene que ser garantizar los derechos de las personas y avanzar en que esos derechos sean realidad, y no se queden en papel mojado. Luego la experiencia judicial me llevó a tomar razón de primera mano de las condiciones de vulnerabilidad de las mujeres. Las que acudían a denunciar a sus maridos y no obtenían una respuesta adecuada ni en las leyes ni en el sistema judicial. Eso es lo que ha ido dirigiéndome en la línea de que hay que trabajar los derechos de las mujeres. Hasta 1975 las mujeres se casaban y estaban obligadas a obedecer a sus maridos. La implantación de los derechos de las mujeres creo que es una cuestión de justicia material y es una obligación que recoge la Constitución. Obligación que incumbe a todos los poderes públicos, incluido el judicial.

-¿Qué perfil tenían las mujeres que denunciaban cuando usted comenzó su carrera?

-Hablar de perfil es un poco delicado, porque sabemos que en violencia de género se da en todas las clases sociales y no hay que crear estereotipos. Lo que es evidente es que hace tres décadas eran mayoritariamente mujeres españolas las que acudían al sistema judicial. Tenían una fuerte dependencia económica y emocional. No existía esa red de apoyo o de sensibilización que posteriormente se ha conseguido establecer, aunque ha habido recortes. En la actualidad encontramos mujeres de otros países que sufren violencia de género cerca de nuestras casas y por motivos que se llaman culturales. Además nos enfrentamos a otro tipo de violencia, el de la trata de seres humanos con fines de explotación sexual, que está creciendo como consecuencia de la globalización y de la facilidad de movimiento de las personas, y que nos hace tener que abordar este problema en toda su complejidad. Tenemos diagnosticadas las causas tanto por organismos internacionales como por el Estado español, y además, hay personal muy preparado para abordar esta problemática.

-Ha mencionado los recortes. ¿Cómo cree que ha afectado a la lucha contra la violencia de género?

-Para esto hay que ver los recortes en los sucesivos Presupuestos del Estado en materias de igualdad y contra la violencia de género, pero también hay elementos que en mi opinión han sido muy negativos, como la supresión de la asignatura de Educación para la ciudadanía. Nos encontramos que el motor de la Ley Integral, que es la educación, quedó desactivado y en la actualidad hay que intentar recuperar los contenidos curriculares y educativos, conocimientos sobre qué es la violencia de género y cómo detectarla. Tenemos un problema con la adolescencia, hay que intervenir en ese periodo para romper los aprendizajes machistas que reciben a través de la publicidad sexista los contenidos de los medios. Uno de los medios es la enseñanza y otro es el ambiente familiar y de relación.

-Sobre el contenido de los medios, se pueden leer incluso comentarios que justifican determinados comportamientos, incluso la violencia.

-Periódicamente surgen reacciones en forma de dudar de la credibilidad del testimonio de las mujeres. Surgen y surgirán. Implantar los derechos de las mujeres supone implantar un nuevo modelo de ciudadanía en el que haya igualdad real. Y hay sectores que no están dispuestos a esto. Llevará tiempo para que se consiga, pero afortunadamente tenemos la Ley de Igualdad, la Ley de Violencia de Género, que son dos instrumentos legislativos importantes que lo que hay que hacer es aplicarlos... íntegramente.

-Ese matiz, íntegramente, es importante....

-Sí, porque la Ley Integral contra la Violencia no está implantada en todas sus líneas. La Ley de Igualdad, que va a cumplir diez años, tampoco. Hay que reforzar el apoyo humano y realzar la importancia que estos temas tienen en la agenda política para conseguir avanzar.

-Desde el 1 de enero ha habido varios casos de muertes de mujeres. También en Andalucía... ¿Nos estamos anestesiando?

-Creo que... creo que no. Hay más sensibilización y sabemos identificar más la violencia de género. Lo que sería deseable es que la transmisión de los femicidios se abordara con el rigor con el que se abordan otro tipo de noticias, y poniendo el reproche en el autor, y no tanto en otras circunstancias que pueden ser morbosas o secundarias.

-También se tiene conocimiento de casos a través, precisamente, de sentencias judiciales. Una de las últimas ha sido la del catedrático de la Universidad de Sevilla.

-Es muy positivo que haya un control social sobre la labor de los jueces y las juezas. Esa sentencia, entre otros elementos, desmonta el mito de que la violencia de género se da sólo entre personas como pocos recursos o en zonas rurales. La violencia de género tiene un origen más profundo y está basado en el poder.

-En este caso se daba precisamente esta circunstancia. Era una relación marcada por la superioridad jerárquica, algo normal en la Universidad, una institución que se piensa inmune a estos casos...

-Ninguna institución es inmune a la socialización general. Ningún sector es inmune. Lo importante es identificar estos casos y poder actuar.

-Precisamente la Universidad de Granada cuenta con un Protocolo destinado a la prevención y tratamiento de casos de acoso pionero en ese sentido. Fui a la presentación a la comunidad universitaria. Hubo unas 50 personas.

-Creo que existe la idea de que es un tema que puede ser minoritario, que no afecta a la mayoría, que es ajeno. Y realmente es importante establecer mecanismos para detectar supuestos de abuso de superioridad que causan tanto daño.