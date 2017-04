Las limpiadoras del hospital de Motril denuncian una carga excesiva de trabajo

El personal de limpieza del hospital comarcal Santa Ana de Motril se concentrará en la puerta del recinto hospitalario el martes 4 y jueves 6, en horarios de 10:30 a 11:00 y de 18:30 a 19:00 horas, en protesta del incumplimiento de convenio por parte de la empresa LISAN UTE Lote 2. En una nota, CGT destaca la no cobertura de puestos vacantes fijos, la no cobertura de bajas y excedencias por parte de la empresa, hecho que conlleva "que el personal asuma una carga excesiva de trabajo y una enorme impotencia al no poder ejecutar adecuadamente el mismo por falta de tiempo. De lo que deriva estrés, ansiedad y depresión".

En un comunicado, CGT destaca que no puede admitir falta de higiene en el hospital, "pues los riesgos de contagios y problemas médicos son altamente delicados en quirófanos, UCI...".