La llegada del AVE a Granada podría retrasarse a finales del verano de 2018

¿un nuevo retraso en la llegada del AVE a Granada? Es el mensaje que transmitió ayer Luis Salvador, diputado del Grupo Parlamentario Ciudadanos y portavoz provincial de la formación, que puso una interrogante a las fechas defendidas hasta ahora por el Ministerio de Fomento, que ponen el mes de noviembre como la fecha en la que se terminarán las obras y sitúan en el horizonte de marzo el momento en el que entre en servicio la Alta Velocidad a Granada. Salvador mencionó a fuentes de trabajadores del propio Ministerio de Fomento para alertar de que el aislamiento ferroviario de Granada puede alargarse hasta el verano de 2018. "Desde el Gobierno se habla de que están esperando a conocer los planes del Ayuntamiento para concretar el soterramiento del AVE, pero mucho nos tememos que el Ministerio se puede amparar en que no ha recibido la propuesta de soterramiento para justificar el nuevo retraso de medio año que C's ya está anunciando, con lo que Fomento podría estar mintiendo conscientemente", denunció Luis Salvador, que pidió que Fomento habilite una entrada en su página web en la que se explique "con transparencia" el grado de ejecución y los problemas que se están encontrando en las infraestructuras ferroviarias que se están haciendo en España. "Si tuviéramos información podríamos evaluar e incluso entender un retraso, el problema es la desinformación", continuó.

El diputado demandó respuestas por escrito al Ministerio para que especifique cuáles han sido las incidencias contractuales y los demás contratiempos, como retrasos en permisos, que han supuesto los continuos aplazamientos de fecha de finalización de obras que se ha acostumbrado a realizar Fomento. "El ex ministro Rafael Catalá aseguraba antes de dejar su cargo que el AVE estaría a pleno funcionamiento en otoño de este año. Poco después, el ministro Íñigo de la Serna nos decía que eso no sería posible hasta febrero de 2018, pero las últimas informaciones que nos llegan nos hacen pensar que el AVE no estará disponible para los ciudadanos hasta verano de 2018, lo que supondría un engaño consciente por parte del Gobierno a todos los granadinos", resaltó,

Salvador pide más transparencia a Fomento para conocer el avance de las obras

En este contexto, Luis Salvador avanzó las preguntas que formulará la próxima semana en las Cortes sobre los criterios con los que se procedió al corte de la línea ferroviaria "solo un mes después de contratar una obra tan compleja sin tener claro cómo y cuándo se iba a restablecer la circulación". También pedirá al Gobierno información detallada de cuáles han sido las incidencias contractuales y los demás contratiempos como retrasos en los permisos que han retrasado las obras y por qué no se ha restablecido el tren-hotel Barcelona-Granada. "¿Cuándo se va a informar en tiempo real a través de internet, como ya se hace en Reino Unido o Francia, sobre las obras de la Alta Velocidad de modo que se expliquen los plazos o las actuaciones de forma entendible para toda la ciudadanía", prosiguió el coordinador provincial de la formación naranja.

La información avanzada ayer por Salvador será uno de los temas a tratar en la próxima Mesa del Ferrocarril convocada para el próximo lunes, una reunión en la que el alcalde Paco Cuenca tiene previsto adelantar el proyecto municipal de soterramiento del tren, aunque todavía no hay fecha para la comisión de seguimiento de las obras del AVE, en la que sí participa el Ministerio de Fomento.