La llegada de la gripe y el frío llena las Urgencias y obliga a abrir más camas

La suma frío y gripe tiene un resultado claro: colapso en las Urgencias hospitalarias. En los últimos días los servicios sanitarios están notando un incremento de los pacientes que demandan atención médica por el aumento de la gripe y de descompensaciones debido al virus y a los efectos del frío en patologías de base, principalmente respiratorias y cardiacas, sobre todo entre personas mayores. Tanto es así que desde la semana pasada, sin llegar aún a los picos máximos de asistencia del invierno, se están sufriendo los efectos de la asistencia en mayor medida de pacientes aquejados por patologías respiratorias o alteraciones de otras dolencias que requieren tratamiento hospitalario e incluso ingreso. Una situación que está dejando las ya habituales imágenes de los servicios de Urgencias a rebosar, principalmente desde este lunes, con pacientes esperando un tratamiento o el ingreso hospitalario. Estos servicios de urgencias aumentan un 15 o 20% el número de pacientes atendidos en estas épocas respecto a la media habitual.

Y la tendencia es a ir subiendo ya que el pico de la epidemia de gripe aún no ha llegado y esta semana seguirán aumentando los casos en la provincia de Granada, y por tanto la necesidad de atención médica. Todo eso acompañado además del brusco descenso de las temperaturas que se sufrirá en los próximos días.

Entre los hospitales, el Virgen de las Nieves es el centro que está experimentando este invierno mayores problemas. Por la acumulación de pacientes y la falta de espacio para ingresos. Ayer martes, por ejemplo, después de los días de fiesta, la asistencia a los servicios de Urgencias fue mayor que jornadas anteriores, siguiendo el comportamiento habitual de otros años cuando se entra en la fase epidémica de la gripe. El lunes se aprovechó para dar altas tras el fin de semana y las fiestas pero ayer todavía quedaban 29 pacientes a la espera de ingreso. A media mañana fue bajando hasta los 10, que durante el día fueron reubicados en las pocas camas libres que quedaban. Estos ingresos hay que compaginarlos con los programados de pacientes para intervenciones u otros procedimientos, que esos sí se ingresaron todos, según informaron desde el hospital.

El aspecto en el propio servicio ayer mismo era de lleno absoluto, con la queja de los pacientes y familiares por el tiempo esperando cama, lo que calificaban de "vergonzoso". Las salas de espera estaban llenas, así como las consultas y áreas de observación.

El perfil principal de pacientes que se están atendiendo en las Urgencias del Virgen de las Nieves es el de personas mayores con insuficiencia respiratoria o cardiaca agravadas por los efectos de las bajas temperaturas o del virus de la gripe. Pacientes más complejos que requieren mayor control médico y exigencias de pruebas y seguimiento posterior. Por ahora lo que más se requiere es la hospitalización en Medicina Interna, que tiene 167 pacientes ingresados, y en Respiratorio, con 79. Dado el incremento de la demanda, se está ingresando no sólo en el Virgen de las Nieves, que tras la reordenación del mapa sanitario tiene la hospitalización de los servicios de respiratorio, sino en el antiguo Clínico, que todavía tiene activas plantas de Medicina Interna, Respiratorio, Digestivo, Cardiología y Oncología.

Además, la intención del Complejo Hospitalario es abrir estos días, se espera que para que esté activa este fin de semana, una nueva planta en el Clínico para poder ganar camas e ingresar a pacientes, medida autorizada dentro del Plan de Alta Frecuentación por las bajas temperaturas. Funcionaría también como unidad de corta estancia para los pacientes que requieran un tiempo mayor de observación, no tenerlos en los servicios de Urgencias. Una unidad que el Clínico fue pionero en implantarlo en su día precisamente como medida para descongestionar las Urgencias en invierno. El Virgen de las Nieves sumó un año después la medida de apoyo.

En número de urgencias atendidas, por ejemplo en el Hospital del Campus el número total es mayor pero el perfil del paciente del Virgen de las Nieves es más complejo por la patología y la edad del enfermo. Así, en el Virgen de las Nieves se han atendido 350 urgencias frente a 500 en el Campus. En el Materno los picos se están dando en fin de semana.

En cuanto a la distribución de pacientes tras la fusión de hospitales, la mayoría de los aquejados por dolencias respiratorias o gripe están acudiendo directamente al Virgen de las Nieves, que es el que tiene la referencia en hospitalización de las especialidades relacionadas. Los traslados están siendo pocos y al Campus los que llegan se suelen resolver en el acto por los facultativos si no necesita ingreso. Pero el grueso está llegando al Virgen de las Nieves, que es el que se está encontrando este primer invierno de la nueva ordenación sanitaria con los problemas de la falta de espacio para la hospitalización dado que al paralizarse los traslados no se ha ganado el espacio previsto para atender el aumento de la demanda esperada. No se ha ganado espacio en el propio edificio al frenarse nuevos traslados, por lo que se está utilizando el antiguo Clínico como espacio auxiliar. De hecho, se va a reforzar la unidad de Farmacia en el San Cecilio ante el aumento de pacientes allí ingresados. El Plan de Alta Frecuentación, activo durante el invierno, incluye refuerzo de personal.