La lluvia pone a prueba el Metro y genera incidencias en carreteras y viviendas

Dicen que nunca llueve a gusto de todos. Y eso fue precisamente lo que pasó ayer. Mientras unos miraban con ilusión al cielo tras meses de sequía y toleraron todos los contratiempos que trajo la tromba de agua con paciencia, otros pasaron una jornada imposible marcada por el tráfico y la inundación de cocheras y trasteros. Incidencias, por desgracia, habituales cuando en Granada dice de llover fuerte -se registró una precipitación de 63,8 litros por metro cuadrado-y el agua anega carreteras y calles. En esta ocasión el Metro fue el gran protagonista. Era la primera vez que el nuevo medio de transporte se enfrentaba a un temporal de lluvia y el día no empezó bien. Hacia las ocho y media de la mañana un problema técnico en el sistema ACR de acumulación de energía de un tren provocó que un convoy quedara parado en Villarejo. "Por problemas con una unidad establecemos dos carruseles en el servicio que acumula retrasos. Actualmente el servicio se ofrece entre Albolote-Estación de Autobuses y entre Caleta-Armilla", avisó la cuenta de Twitter del Metro. Esta incidencia se prolongó durante algo más de hora y media, provocando la desesperación de los usuarios que tuvieron que bajar del tren o de quienes esperaban en paradas por las que no iba a pasar.

Uno de los mayores reproches es que el sistema de megafonía no funcionó correctamente, por lo que los viajeros no conocían exactamente la incidencia. Por otra parte, en las estaciones subterráneas de Recogidas y Alcázar Genil los operarios tuvieron que colocar cubos para recoger el agua que caía del techo. De nuevo, rápidamente la cuenta de Twitter informó sobre lo sucedido: "Ante las primeras lluvias de forma intensa ocurridas hoy en Granada, hemos detectado algunas filtraciones en la infraestructura, sobre todo en estaciones subterráneas. Estamos analizando los puntos en los que se encuentran ya que es un proceso habitual en este tipo de infraestructuras durante su puesta en marcha inicial. Es frecuente que se produzcan dilataciones en juntas por cambios de temperatura", aseguraron. No obstante, para el Partido Popular resulta incomprensible que una obra de tal magnitud sufra este tipo de incidencias ante la lluvia. La parlamentaria andaluza del PP Ana Vanessa García señaló ayer a Europa Press que una infraestructura de esta envergadura que ha costado más de 500 millones de euros y ha tardado diez años en ejecutarse debe prestar un servicio serio y riguroso a los ciudadanos. "El parón del servicio porque un tren se ha quedado sin batería en la zona que no está electrificada nos parece gravísimo", agregó la parlamentaria andaluza, quien insistió en que a "estas alturas" sigue sin recepcionarse la subestación del PTS y el aparcamiento disuasorio de Juncaril continua cerrado.

El tráfico denso y la avería del Metro a primera hora marcó la jornada en la capital

El tráfico denso también marcó la jornada. A primera hora los accesos a la capital desde la Circunvalación contaron con importantes retenciones. Tampoco se libraron los conductores que circulaban por la capital. Durante el resto de la jornada el área de Movilidad del Ayuntamiento de Granada dio varios avisos por tráfico denso en calles como Doctor Olóriz, Recogidas o Severo Ochoa.

Las precipitaciones también provocaron incidencias en las carreteras de la provincia y en domicilios particulares. Según detallaron ayer fuentes del Servicio de Emergencias del 112 desde el pasado martes hacia las 23:00 horas hasta la tarde de ayer recibieron 65 llamadas por distintos problemas como inundación de patios de viviendas, desbordamiento del alcantarillado, o encharcamiento de garajes. Las llamadas, que cesaron en torno a las 17:30 horas por estas causas, procedían de municipios de todos los rincones como La Zubia, Las Gabias, Moraleda de Zafayona, Alfacar, Atarfe, Albuñol, Pinos Puente, La Peza o La Malahá. En Valderrubio el desbordamiento del barranco Hondo de Tobares anegó calles enteras.

Además, se gestionaron incidentes en carreteras como la GR-3200 a su paso por Güéjar Sierra, la A-338 (Las Gabias), 3201 (La Peza) por presencia de barro y piedras, 336 (Pinos Puente) repleta de ramas de árboles o la 338 (La Malahá) de nuevo con piedras. El uso de cadenas fue obligatorio en las primeras horas de la mañana en la A-395 en la subida a Sierra Nevada. También hubo anegaciones en la A-323 (Albolote), la A4145 (Loja) por barro y piedras o la 3413.

En Valderrubio la estampa que dejó el temporal fue desoladora. La alcaldesa de la localidad, Francisca Blanco, relató con impotencia que numerosas calles y fincas quedaron anegadas tras el desbordamiento del Barranco Hondo de Tobares. Un problema que llevan denunciando desde 1999 y que ni la Confederación Hidrográfica ni la Junta de Andalucía resuelve. "El Ayuntamiento ha actuado desde las 6:00 de la mañana con las máquinas para retirar el agua y el barro pero esta situación es insostenible. La gente no puede acostarse con esta inquietud. Cada vez que llueve se desborda y ya murió un hombre", relató la alcaldesa que va a hablar nuevamente con la Junta de Andalucía y la Confederación para que atajen de una vez el problema. Pero también está dispuesta a llamar al Defensor del Pueblo Andaluz para que actúe en una causa que mantiene en vilo al municipio.

La Aemet activó ayer la alerta naranja desde las 8:00 hasta las 12:00 en la Cuenca del Genil. La predicción para hoy es de cielos nubosos o cubiertos, con brumas y bancos de niebla matinales en el interior y precipitaciones que tenderán a remitir de norte a sur durante el día, sin descartar que los chubascos sean localmente fuertes y acompañados de tormentas en el litoral. La cota de nieve en descenso hasta los 1.200-1.400 metros. En la capital se registrarán una temperatura mínima de 2 grados. La previsión es que el viernes haya cielos despejados.