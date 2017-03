La lucha por la igualdad se 'cuela' en la gymkana

La XIX edición de la gymkana urbana de Granada se ha propuesto ser un telón contra la violencia de género. El último informe que dio a conocer el Ayuntamiento el pasado miércoles: La violencia sexual en los adolescentes de Granada, elaborado por la socióloga Carmen Ruiz Repullo, ha encendido la luz de alarma y ha puesto a trabajar a los responsables instituciones. Los más de 600 jóvenes que participarán en las pruebas a lo largo de dos días (10 y 11 de marzo) son un público perfecto con el que empezar a trabajar la igualdad para erradicar la violencia sexual que subyace en la sociedad. Además de incluir en el cartel el slogan "No es no, que parte del no, no entiendes", el equipo técnico ha incluido en las pruebas varios guiños a la igualdad. Es la primera vez que el Ayuntamiento de Granada, en colaboración con BMN-CajaGranada y la Fundación Caja Rural, incorpora la defensa de la igualdad de género para fomentar y concienciar a los más jóvenes de la importancia de vivir en valores de igualdad y de no violencia.

La concejal de Presidencia, Empleo, Igualdad y Transparencia en el Ayuntamiento de Granada, Ana Muñoz Arquelladas, hizo ayer hincapié en la apuesta decidida del equipo de gobierno para, "desde la transversalidad, trabajar para que prevalezca la igualdad entre mujeres y hombres y se acabe con esa lacra social que es la violencia machista".

"La lucha contra la violencia de género es una prioridad absoluta para este equipo"

La gymkana nació hace 19 años como una alternativa lúdica y cultural del ocio juvenil en la que jóvenes deben superar diversas pruebas dirigidas a mostrar sus conocimientos sobre la historia, cultura, economía, personajes y costumbres de la ciudad.

El concejala de Participación Ciudadana, Juventud y Deportes, Eduardo Castillo, explicó ayer que esta edición, con 60 equipos inscritos, formados por diez miembros cada uno, deberán enfrentarse a diversas pruebas, tanto físicas, como sonoras o de conocimiento, y que en esta ocasión tendrán que superar cuestiones referidas a hechos históricos y personajes granadinos que han destacado en su lucha por la igualdad de género.

La gymkana comenzará el próximo viernes, día 10 de marzo, con una reunión en la que los participantes recibirán a las 17:00 horas información referida al concurso y será la jornada del sábado cuando tendrán que, ataviados con un disfraz, superar las distintas pruebas.

Los premios consisten en un viaje por el norte de África durante tres días para el grupo que obtenga mayor puntuación; un viaje a la costa de Almería de tres días para el segundo grupo, y el tercer galardón será un viaje a la costa almeriense, pero en este caso de dos días.

También se otorgarán cuatro accésit, dotados con entradas para actividades culturales organizadas en la ciudad, y un premio especial, concedido por Caja Rural, consistente en un viaje en globo por la ciudad.